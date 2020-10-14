烏日排水溝出包掏空農地 驚見營建廢棄物

農地掏空的洞中可見磚頭、帆布等營建廢棄物。（記者何宗翰攝）

2020/10/14 00:47

〔記者何宗翰／台中報導〕讀者向本報投訴，台中市烏日成功東路206號旁的農地，8月起因排水問題掏空出現大洞，而且發現先前由市府水利局回填的農地，底下竟埋有營建廢棄物，居民擔心危及鄰近房舍地基，可能造成房屋傾倒，8月起打1999至今未獲處理，還有官員回應要他們搬家算了。

投訴者指出，2017年的梅雨季時，206號旁的農地被掏空一個大洞，水利局請外包商借道鄰地進去修復，還花大錢舖了一條水泥路，將旁邊農田水利會的排水溝拆掉，並公告拆除206號至208號的違建，但後來僅拆除部分建物，重新埋設箱涵將排水溝轉向。

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沒想到近日又出現排水問題，當時借道的鄰地又被掏空一個洞，懷疑是當時埋設的排水溝被樹根堵塞，導致水流過不去，才從另一塊田流出去，從掏空的洞中更可見磚頭、帆布等營建廢棄物，農地西側住宅區的排水孔、南側新鋪設的水泥路，近日也出現每逢下雨就淹水的情形。投訴者認為，若不是今年沒有颱風，可能就淹大水了。

水利局表示，2017年6月間曾接獲1999通報，勘查後發現排水溝年代已久，施設單位不可考，所在土地為中華民國農會所有，鄰近周遭建物都是違法加蓋在溝渠上佔用的建物，屋主與農會訴訟中；當時考量掏空危樓恐影響民眾生命安全，由都發局公告拆除危樓，再由水利局進場修復溝渠。

水利局表示，搶修工程於2018年7月施工，同年11月完工，期間因搶修需要，經鄰近地主同意後，借用做為施工便道，施工後復原迄今地主無任何反映事項。

市議員陳世凱表示，水利局等相關單位務必儘快釐清相關責任歸屬，並儘速處理，以確保民眾權益及安全。

從農田水利會溝渠來的排水，也轉向從水利局在農地南側新鋪設的水泥路流下，大雨一來恐沖進下方人家。（記者何宗翰攝）

都發局原本公告拆除206號至208號的違建，但後來僅拆除部分建物。（讀者提供）

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