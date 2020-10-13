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    「古董級」解憂列車招商 藍皮普快可望全台趴趴走

    藍皮普快。（台鐵局提供）

    藍皮普快。（台鐵局提供）

    2020/10/13 21:37

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕擁解憂列車美譽的「藍皮普快列車」是台鐵定期車班中最古老的列車，原本傳出將隨鐵路電氣化會走入歷史，但獲輿論保留聲浪，台鐵局日前著手進行修整，日前並決定與甫獲日本設計大獎的「鳴日號」列車一同招商，未來藍皮普快可望「車過枋寮」，馳騁全台。

    目前每天於台東及枋寮站往返各1班的藍皮普快列車，車廂無冷氣，只能吹吊扇，車門還得自己開，這列「古董級」客車，卻乘載許多人兒少時的美好記憶，加上是環島幹線中唯一未電氣化路段，由柴電機車頭拖拉，只要開窗進隧道，不僅柴油發電機聲浪一波波襲來，還能用鼻子體驗最接近火車的「原味」。

    不過，鐵路電氣化今年底即將串聯全台，前幾年一度傳出「藍皮普快」將隨之消逝於時代洪流，引發輿論不捨，台鐵局從善如流著手轉型重生，台鐵局強調，旅運服務首重如廁服務品質，目前正在調度空餘車廂，逐步提昇至所有車廂全為真空式馬桶，其它老舊處也會進行改善。

    交通部設定2022年為鐵道觀光旅遊年，台鐵局趁「鳴日號」列車甫獲日本設計大獎的熱潮，結合「鳴日號」與藍皮普快兩種截然不同的列車，就鐵路運輸為骨幹並經營觀光列車及營造鐵道旅遊服務場域為標的邀請旅遊業者投標，未來朝打造為專案式觀光列車方向前進，藍皮普快可能就此開出台東、枋寮間，而到全台「趴趴走」。

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