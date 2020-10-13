遊戲世界手工立體化！簡單材料重現寶可夢遊戲經典場景

推主UMA邊看遊戲畫面，邊利用方格紙紀錄遊戲地圖狀況。（圖片由Twitter帳號UMA_RABBIT授權提供使用）

2020/10/13 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕這令人懷念的寶可夢遊戲畫面，日本有推主動手將它現實立體化了！日本推主UMA基於想看看，遊戲畫面現實化會長怎樣？今年開始著手創作這些寶可夢遊戲的立體地圖。他先邊看著遊戲畫面，邊利用方格紙詳細記錄下遊戲內的地圖樣貌，接著利用保麗龍板做出基本的房子與地形架構。大致的架構做出來後，再利用常見的藝術紙包裹，增添顏色與質感，並且做出樹、草、桌櫃等環境小道具。為了讓小孩也能做出同樣的東西來，他盡可能的使用簡單的材料製作。

場景完成後，UMA也做出遊戲裡出現的角色與寶可夢，擺設進他做的場景裡，重現一些遊戲中經典的畫面，目前UMA已經做出頗具規模的遊戲場景。懷念的遊戲世界立體現實化，讓人大讚構想與成品都相當有趣！

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