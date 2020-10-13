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    整頓新竹都城隍廟口前違佔攤商 市府籲本週自拆違佔設施

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    2020/10/13 14:57

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市都城隍廟和廟口小吃是最多外地遊客會造訪的觀光景點，但過去城隍廟口因長期被攤商違佔水溝用地，導致廟口附近的排水不通且每逢大雨排水側溝就會溢流進城隍廟口內，市府工務處啟動騎樓順平計畫，已要求違佔攤商本週內拆除牌樓及違佔用地，下週市府將進行水溝新建工程，預計年底完工，期許提供行人及遊客更好的行走空間及排水設施。

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    市府工務處表示，城隍廟口正門靠近中山路的排水側溝，因長期被攤商佔用及擺攤、甚至豎立招牌，導致側溝完全沒有功能，加上側溝長期有油污漬等排入，環保局每年清理多次仍未有改善，每逢大雨就會出現水溢流進廟口內的情形，導致廟口內的商家與遊客很多不便。

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    工務處表示，已與攤商溝通，請攤商本週內自行拆除違佔排水側溝用地的招牌和相關設施，若未能自行拆除，市府下週會請都發處協助清除整理，之後會啟動排水側溝的新建工程，期許透過新施做的排水溝，改善城隍廟口周邊環境與排水問題，預計新排水側溝年底完工，屆時將可解決城隍廟周邊的排水問題，也能讓行人進出更順行。

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    雖然多數攤商都認為會影響做生意，但因是公家用地，多配合拆除違佔的招牌和設施，強調會配合政府的施做，期許排水溝完成後，能帶動更多觀光人潮，也能提升城隍廟口周邊商圈形象。

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市都城隍廟口外長期有攤商佔用，市府要求攤商本週內要自行拆除違佔的招牌和設施，下週將進場進行排水側溝的施作，讓城隍廟的排水更順暢，預計年底完工。（記者洪美秀攝）

    新竹都城隍廟對此也樂見其成，透過市府整頓違佔攤商的招牌和違規設施，除能讓城隍廟的正門牌樓得以被看見，也能讓長期被遮住的「西轅門」顯現，有助於城隍廟口的整體形象，也能讓信眾進出廟埕較方便，帶動觀光人氣。

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