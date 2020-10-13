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    燒金紙後香灰怎麼丟？ 彰縣環局一點就通

    民眾燒完金紙未妥善分類，直接把燃燒未完全的香灰混進家用垃圾丟棄，就可能發生火燒垃圾車的意外事件。（圖擷取自彰化市公所提供影像）

    民眾燒完金紙未妥善分類，直接把燃燒未完全的香灰混進家用垃圾丟棄，就可能發生火燒垃圾車的意外事件。（圖擷取自彰化市公所提供影像）

    2020/10/13 13:33

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾拜拜燒完金紙，有些人會把燃燒不完全的香灰直接往排水溝裡倒，有人乾脆就跟家用垃圾混放，沒有分類丟進子母車或交給清潔隊員，這樣的動作其實都是大錯特錯，既會引發如粉塵塵爆的意外，也可能傷及清潔隊員造成失明，甚至發生火燒車意外，民眾觀念和作法真的得改一改了。

    彰化縣環保局長江培根指出，拜拜心誠最重要，可以不要燒金紙就儘量別燒，真的要燒金紙，一定要把燒過化成香灰灰燼妥善分類處理，一般家用廢棄物也有分可燃物和不可燃物，香灰是不可燃物，即使進了焚化爐也燒不起來，棄置前一定要把香灰淋濕成稠狀，再單一分類不能跟家用垃圾混放，做好分類交給清潔隊員，倒進水溝既污染水源也可能引發燒毀附掛在水溝旁的地下電纜管線。

    環保局統計，26鄉鎮市每年幾乎都會發生1、2件香灰噴飛的「粉塵」塵爆意外，還好都未傷及無辜；環保局環境工程科長葉鐙嘉表示，1台垃圾車造價好幾百萬元，若因民眾疏忽，讓燃燒不完全的香灰在垃圾車內冒煙燒毀垃圾車，代價太大，會出意外都是民眾基本觀念不足，原則上就是要垃圾分類，主要分可回收和不可回收的一般垃圾，不可回收又細分為可燃物和不可燃物，香灰、陶瓷碗筷、磚瓦及植栽土壤都是不可燃物，這類一定要跟一般垃圾分開處理，棄置前確實讓香灰化為完全滋潤浸濕的灰燼才可丟棄。

    彰化縣環保局提醒大家，金紙燒成香灰後一定要先用水淋濕成稠狀再單獨打包，交給清潔隊處理，絕對不能混進垃圾，很容易發生「粉塵」塵爆意外。（圖擷取自彰化踢爆網提供影像）

    彰化縣環保局提醒大家，金紙燒成香灰後一定要先用水淋濕成稠狀再單獨打包，交給清潔隊處理，絕對不能混進垃圾，很容易發生「粉塵」塵爆意外。（圖擷取自彰化踢爆網提供影像）

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