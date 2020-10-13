垃圾車行進間突「塵爆」 彰化市長大怒：誰亂丟香灰？絕不寬貸

垃圾車噴出大量香灰如「塵爆」。（圖擷取自影像）

2020/10/13 11:22

［記者張聰秋／彰化報導］驚險一瞬間！全台十大危險路口之一的彰化市中興路與大埔路口，昨天發生一起垃圾車行進間，進行收取垃圾和壓縮垃圾時，車斗瞬間發出轟然聲響，噴出大量香灰，炸成粉球般如「塵爆」，嚇壞清潔隊員和民眾，還好香灰未引發火苗，否則「火燒車」浩劫難逃。市長林世賢撂下重話，抓到丟香灰者公共危險罪嫌移送法辦，絕不寬恕。

這起大量香灰噴飛成如爆炸粉塵，市公所今公布影像，在約90秒畫面中，原本清潔隊員站在車斗邊緣，車子停靠路邊準備收取民眾送來的垃圾，不料，就在隊員丟進1包沈甸甸的垃圾袋時，瞬間「碰」的聲響，垃圾車斗內爆噴飛出大量粉塵，還好，當時清潔隊員已下車，逃過被香灰粉塵「炸飛」一劫。

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同樣情況，去年也在彰化市公所清潔隊收取垃圾車時發生，當時也是民眾把大量未燃燒完全的香灰，裝進垃圾袋直接交給清潔隊員處理，垃圾車不僅出現香灰噴飛還引發火燒車，驚險萬分，這回事件重演，市長林世賢震怒，下令公布影像並嚴懲丟香灰者。

民眾燃燒金紙後產生香灰要如何處理？彰化縣環保局表示，只要是高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池及行動電源、滅火器及瓦斯桶，這些棄置品都應經過妥善處理，再分別交給垃圾車、資源回收車，若未落實垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法第12條，處新台幣1200至6000元罰鍰，香灰一定要完全淋濕成泥濘，才可以當成一般垃圾棄置。

垃圾車噴出大量香灰如「塵爆」。（圖擷取自影像）

全台十大危險路口之一的彰化市中興路與大埔路口，昨天發生一起垃圾車行進間，進行收取垃圾和壓縮垃圾時，車斗瞬間發出轟然聲響，噴出大量香灰，炸成粉球般如「塵爆」。（圖擷取自影像）

清潔隊員沿路收取垃圾。（圖擷取自影像）

清潔隊員下車站在垃圾車旁準備要收取垃圾。（圖擷取自影像）

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