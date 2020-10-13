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    澎湖首件更新案動工拆除 3年後展現新面貌

    歷經今年澎湖觀光爆棚，雙十國慶連假後展開動工作業。（記者劉禹慶攝）

    歷經今年澎湖觀光爆棚，雙十國慶連假後展開動工作業。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/13 12:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首個更新案8月18日舉行拆除典禮，由於文康市場是澎湖著名的早餐街，位在市場內的中興戲院舊建物拆除，因避開今年後疫情時代澎湖報復性旅遊人潮，國慶連假後才動工拆除，預計3年後展現嶄新面貌，改變馬公市容。

    中興戲院1962年興建完工，曾經風光一時，除電影院外，另有舞台戲院、冰菓室、撞球間、漫畫店、牛肉麵店及理髮店等商業活動，是早期澎湖國軍弟兄與在地民眾休閒娛樂場所之一。但由於國軍精簡政策，繁華榮景逐漸褪去，建物日漸老舊破敗、環境窳陋不堪，漏水問題嚴重，經結構檢測海砂屋超標達4倍，亟須辦理更新重建。

    近年來，政府大力推動自主更新，澎湖縣政府2016年委外成立自主更新輔導團，積極輔導「中興戲院更新會」核准立案，歷時4年的協調，才順利舉行「中興戲院舊建物拆除典禮」，由杰新實業股份有限公司擔任協議出資者，華泰銀行參與融資信託，金富譽營造股份有限公司承攬工程施工，刻意避開觀光旺季，在國慶連假日後正式動工拆除。

    全案採自主更新方式辦理，全程由更新會會員作主，直接掌握主導性、可行性，積極重塑美好舒適環境，預計興建地下2層、地上14層鋼筋混凝土結構建築物，除規劃1F商場、2F電影院、3至14F為住宅外，並採用綠建築、無障礙設施、人行步道等友善空間都市設計，預計2023年重建完工，讓馬公市容煥然一新。

    中興戲院為澎湖首件更新案，日前邀集地方政要舉行拆除典禮。（資料照）

    中興戲院為澎湖首件更新案，日前邀集地方政要舉行拆除典禮。（資料照）

    馬公文康市場是澎湖著名早餐街，現場圍籬防止民眾安全。（記者劉禹慶攝）

    馬公文康市場是澎湖著名早餐街，現場圍籬防止民眾安全。（記者劉禹慶攝）

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