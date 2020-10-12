萬聖節放膽搞怪 桃園3大活動邀你妝魔作樣

「不給糖就搗蛋！」每年10月萬聖節可是小朋友最期待的活動。（記者李容萍攝）

2020/10/12 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕「不給糖就搗蛋！」每到10月，小朋友最期待的就是可以扮鬼、搞怪同樂的萬聖節，桃園市今年規劃3大活動，包括中壢區六和商圈發展促進會的招牌特色活動「百變驚像獎萬聖鬼王遊六和」，市府觀光旅遊局31日至11月8日在中壢青埔舉辦「2020桃園萬聖城」活動，農業局、觀音區公所續辦「桃園觀音萬聖南瓜節」將於17日至11月1日在蓮花園休閒農業區搞怪。

六和商圈2場主題活動，17日下午2點在中壢區恩德街辦理假日特色市集，安排面具彩繪DIY，讓民眾自行畫上專屬自己的面具；25日下午1點在中壢區銀河廣場舉辦創意變裝遊逛競賽，即日起受理報名，限額40組參賽，每組參賽人數最多6人、最少2人，分「踩街遊行，不給糖就搗蛋」、「我是大明星」合併評分，前3名可各獲1萬5000、1萬、5000元等值的店家商品，想要放膽搞怪、運用彩妝造型「妝魔作樣」的民眾，可至活動臉書粉專報名。

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觀旅局於高鐵桃園站前廣場舉辦「2020桃園萬聖城」，將透過萬聖城氛圍空間營造、8座大型裝置藝術布置、萬聖節演唱會、變裝派對等主題活動，每日打卡拍照換專屬限量萬聖節小禮，炒熱萬聖節氣氛，除提升市轄旅遊亮點，也要帶動周邊經濟效益，打造桃園首座萬聖城。9天活動每晚安排HELLO光雕展演，31日晚上變裝演唱會卡司，邀請玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈、潘裕文、閻奕格、屁孩、龔言脩等藝人變裝演出。

「桃園觀音萬聖南瓜節」則延續歷年傳統，結合觀音區特色農產南瓜與萬聖節，打造多個「網美必拍景點」，今年大陣仗打造「夢幻南瓜馬車」，系列親子活動包含南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化裝舞會大賽等，各家休閒農場也推出挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等活動，要讓大家都能有個歡樂夢幻、驚喜不斷的難忘萬聖節。

「桃園觀音萬聖南瓜節」17日在蓮花園休閒農業區搞怪登場。圖為去年活動照。（記者李容萍翻攝）

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