Ｗin Win盃智聯感測全國聯賽 網路報名11/15截止

由左至右，交通大學代理校長陳信宏、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、宣捷幹細胞生技董事長宣明智今天在「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽（Win Win盃）記者會」宣布自即起收件至下月15日止。（記者陳恩惠攝）

2020/10/12 22:05

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天和新竹縣長楊文科一同出席由桃園市和新竹縣政府共同主辦、交通大學協辦的「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽（Win Win盃）記者會」時表示，這次競賽以交大應用研發專案開發出來的內建六軸重力感測器「rabboni」為元件，鼓勵教師與學生善用工具，進行跨域學習，發揮團隊合作，以想像力及創造力，發想具有價值的創意應用，歡迎全國高國中小學師生組隊踴躍投件，帶動科技教育向下扎根，網路收件自即起至11月15日止。

鄭文燦說，物聯網導入AI成為人工智慧物聯網（AIoT）已成為現代趨勢，跨域應用不但能創新產業發展，迎來各式各樣有趣的應用，也能為教育帶來豐富資源，近年桃園積極推動如機器人、AI等科技教育，希望讓國高中小學的學生學習程式語言及運算思維，也盼透過競賽，讓學生不僅能掌握感測器及程式語言，學習知識也能發揮創意，創造桃竹合作、公司部門合作、教與學的雙贏。

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他表示，桃園市、新竹縣都是重要的科技城市，感謝贊助的宣捷幹細胞生技、致茂電子、矽譜科技、晶心科技、凌陽科技等交通大學的校友，以知識經濟、培育人才為基礎，投身科技教育的扎根。

新竹縣縣長楊文科表示，現在以AI為主體，透過5G、人工智能、大數據等和各行各業進入科技整合的年代，因應新課綱科技領域的學習，感謝交大贈送2100組rabboni AIoT，讓全縣國中小師生得以學習、推動，盼望這次的全國聯賽能啟發師生的想像力及創意，讓智能發展更往前一步。

今天的活動中也邀請桃園市仁和國小與光明國中、新竹縣東興國中、興隆國小及交通大學等5組學生，展示他們發想rabboni應用的學習成果，仁和國小搭上防疫議題，以rabboni感測器結合scratch設計「防疫大作戰」遊戲，藉遊戲建立正確防疫觀念，也培養孩子學習感測器的應用及邏輯運算思維；光明國中應用rabboni、鍵盤及滑鼠，設計「遠離新冠病毒、文文賽跑、足球射門、八大星球之旅、射擊新冠病毒、雙人打擊新冠病毒」等跑步、射擊及踢足球等對戰遊戲，充分展現智聯感測的應用

東興國中和興隆國小是將rabboni結合積木應用，突破跨域、跨平台的藩離，盼所有學生無論未來朝向哪個領域發展，都能充分運用AIoT來加值成就；交通大學則是運用角速度及加速度的移動及發射操控的小飛機AIoT軟體、環保教具概念的踩罐頭AIoT軟體及具有運動鼓勵概念的障礙賽AIoT軟體。

主辦「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽（Win Win盃）」的桃園市長鄭文燦（左）和新竹縣長楊文科（右）一起頒發感謝狀給贊助商董事長宣明智。（記者陳恩惠攝）

桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、桃市敎育局長林明裕、宣捷幹細胞生技公司董事長宣明智等人，和桃市大溪區仁和國小的師生合影。（記者陳恩惠攝）

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