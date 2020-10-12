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    首頁　>　生活

    立委爭取大肚和美大橋 盼與國3系統銜接

    台灣基進立委陳柏惟12日在立法院質詢，希望交通部協助早日興建「大肚和美大橋」，並將與國3系統銜接列入規劃設計中。（記者陳建志翻攝）

    台灣基進立委陳柏惟12日在立法院質詢，希望交通部協助早日興建「大肚和美大橋」，並將與國3系統銜接列入規劃設計中。（記者陳建志翻攝）

    2020/10/12 21:22

    〔記者陳建志／台中報導〕為縮短台中大肚和彰化和美間的距離，兩地民眾都希望儘速興建跨越大肚溪的「大肚和美大橋」，台灣基進立委陳柏惟12日在立法院交通委員會當面向交通部長林佳龍爭取，希望加快規劃設計進度，並要求將國3系統的銜接列入大肚和美大橋綜合規劃中，要讓大肚居民擁有更便利的交通環境。

    陳柏惟在立法院質詢時表示，大肚與和美僅一溪之隔，多年來卻需繞路行駛，浪費民眾時間，林佳龍部長擔任台中市長時就大力推動「大肚和美大橋」，希望解決大肚與和美間交通往返問題，肯定林佳龍去年5月以生活圈道路計畫補助規劃設計費用，希望早日完成此項兩地居民十分需要的建設。

    陳柏惟說，目前橋樑的規劃設計由台中市政府統籌發包，除了解決往返大肚、和美間的交通問題，希望交通部能給予指導，將國3系統與大肚和美大橋的銜接作通盤規劃，務必列入此案的規劃設計當中，讓大肚民眾能直接使用國3系統，讓鄉親回家更方便。

    陳柏惟指出，生活圈道路計畫是城鄉發展交通的重要計畫，在2017年稅務改制後，六都的經費交由地方政府自行運用分配，中央難以協助地方民眾爭取，以選區霧峰為例，串連霧峰工業區及亞洲大學與附設醫院的幹道柳豐路，部分路寬僅能讓一台車通行，民眾會車危險，但地方議員向市府爭取拓寬，市府都以財源有待籌措回覆，希望交通部能夠協助地方。

    林佳龍表示，將研議道路品質改善計畫是否能給予協助，未來將會一步一步來了解推動。

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