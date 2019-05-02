大肚連結和美跨河大橋 規劃設計費由中央埋單

2019-05-02 13:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委顏寬恒等多位立法院交通委員會成員，今（2）日和交通部長林佳龍及中、彰縣市官員考察「台中大肚連結彰化和美跨河橋梁計畫」，已獲允諾補助規劃設計費。市府表示，此橋是推動跨域治理的重大工程，將儘速啟動規劃設計作業。

台中市政府與彰化縣政府合作推動「台中大肚連結彰化和美跨河橋梁計畫」，自大肚區文昌路二段銜接至彰濱聯絡道與國道3號交匯處，全長1575公尺，總經費24.6億，由縣市各負擔50%，105年度完成可行性評估，但遲無經費來源。

市府表示，立法院交通委員會委員顏寬恒、柯呈枋、陳素月、林麗蟬和林佳龍等交通部官員至地方考察，台中由副市長楊瓊瓔率建設局長陳大田等人與會，彰化縣長王惠美也率隊出席簡報大肚和美跨河橋梁計畫內容。

陳大田表示，內政部今年3月已同意納入生活圈道路，補助規劃設計費3750萬元，彰化縣負擔的規劃設計費3750萬元改向交通部公路總局申請補助，現也獲允諾補助，經費到位後，建設局將儘速啟動規劃設計作業，完成橋梁興建工程。

他說明，此橋是推動跨域治理的重大工程，可縮短兩地聯通距離，紓解既有聯通道大肚橋、中彰大橋交通瓶頸，並串聯台中生活圈4號線大肚段及國道3號，有助均衡地方經濟發展及推動鄰近工業區內產業升級。

林佳龍表示，交通部會全力支持推動地方上的重要交通建設，特別是跨越大肚溪連結和美到台中大肚的橋樑及道路，當初他當台中市長時就積極推動，現在擔任交通部長等於「左手換右手」，不僅政策上支持也會加速推動。

林佳龍也提到，中台灣海線地區，彰化在離岸風力發電有發展潛力，而延伸到台中則有三井outlet串聯觀光旅遊，交通部會讓周邊的聯絡道路包括台61 線西濱快速道路盡速通車，透過國道3號和美交流道串聯台74線，進一步串接台中、彰化共同生活圈。

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