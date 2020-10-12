下班請注意！ 北北基續發大雨特報

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中央氣象局針對圖中黃色區域發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，中央氣象局今（12）日下午4點05分發布「大雨特報」，提醒大台北山區及基隆北海岸有機會下局部大雨，請民眾注意。
氣象局發布「大雨特報」，警示範圍包括台北市、新北市、基隆市，由於連日大雨，請慎防坍方及落石。
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根據氣象局網頁，大雨（heavy rain）是指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上之降雨現象。
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