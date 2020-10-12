為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    下班請注意！ 北北基續發大雨特報

    中央氣象局針對圖中黃色區域發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

    中央氣象局針對圖中黃色區域發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

    2020/10/12 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，中央氣象局今（12）日下午4點05分發布「大雨特報」，提醒大台北山區及基隆北海岸有機會下局部大雨，請民眾注意。

    氣象局發布「大雨特報」，警示範圍包括台北市、新北市、基隆市，由於連日大雨，請慎防坍方及落石。

    根據氣象局網頁，大雨（heavy rain）是指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上之降雨現象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北台灣持續濕涼！東北風影響 北北基大雨特報
    2020/10/12 14:27

    北台灣持續濕涼！東北風影響 北北基大雨特報
    本週3颱接力生成對台皆無影響 彭啟明：該省水節水了
    2020/10/12 10:49

    本週3颱接力生成對台皆無影響 彭啟明：該省水節水了

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    北台幾乎整週有雨 中南部溫差大
    2020/10/12 05:30

    北台幾乎整週有雨 中南部溫差大

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    生活今日熱門
    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！
    2020/10/11 21:00

    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！ 影片

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦
    2020/10/11 23:26

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀
    2020/10/11 19:44

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出
    2020/10/11 19:39

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播