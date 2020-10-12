議員籲北市幼兒園全面裝監視器 教育局：涉人權疑慮還需討論

兒虐事件頻傳，台北市議員今要求台北市政府教育局，應訂定幼兒園裝設監視器自治法規，包括加裝監視設備，並對資料管理及影像調閱進行相關規範，保障兒童安全。（記者鄭名翔攝）

2020/10/12 16:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕兒虐事件頻傳，台北市議員今要求台北市政府教育局，應訂定幼兒園裝設監視器自治法規，包括加裝監視設備，並對資料管理及影像調閱進行相關規範，保障兒童安全；教育局長曾燦金表示，此涉及人權隱私疑慮，將邀集相關專家啟動對話，尋求共識後研擬合適辦法。

北市教育局統計，全市幼兒園共692間，8成幼兒園皆於公共空間設有監視器，公幼裝設比例逾90%，私幼也超過70%；但在教學空間裝設比例卻有極大落差，私幼、準公共幼兒園裝設比超過60%，非營利幼園裝設比更近70%，但公幼卻不到5%。

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北市議員黃郁芬表示，幼兒的認知及表達能力尚在發展中，難辨別老師是否不當管教，也無法清楚說明，而現行法規未強制裝設監視器，以致幼兒園兒虐案件調查困難、不易究責，不僅孩童安全未獲保障，家長也難以安心，提案教育局應全面強制幼兒園裝設監視器並訂定管理規範。

曾燦金說，中央已針對0至2歲的托嬰機構訂定強制加裝監視器規範，但2到6的幼兒園是否跟進，各界尚無共識；有教育團體認為，可透過提升教師專業性、把關人才徵選等方式避免兒虐事件，但若強制於教室內裝設監視器，除有侵害人權肖像權疑慮，更會破壞教學環境的互信關係。

議員許淑華認為，監視器用意在於輔助調查辦案，而非監視人員，只要明確界定使用、調閱辦法，對師生雙方都有保障；鍾沛君則指，設有監視器能讓家長更為放心，因此許多私立托嬰、幼托主動裝設以利招生，市府更應鼓勵。

議員陳重文強調，現在是全民監督時代，議員的質詢也皆公開透明直播受檢視，表現不好就該被淘汰，建議教育局研議北市幼兒園裝設監視器自治法規，使孩童權益及安全受保障。

曾燦金表示，因執行面仍有許多爭議，現會先邀請法律、教育學者、兒少福利團體啟動對話，逐步形成共識，再進一步研議訂定相關辦法，至少拉高至市府層級，再經座談會、公聽會等程序，在各方意見中取得平衡。

對於議員提案強制全市幼兒園加裝監視器，北市教育局長曾燦金（右2）表示，此涉及人權隱私疑慮，將邀集相關專家啟動對話，尋求共識後研擬合適辦法。（記者鄭名翔攝）

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