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    總站夜市違法營業 中市府週三再稽查並請地主農田水利會約束

    台中總站夜市雖遭開罰未明說是否停業，經發局長張峯源表示，週三持續稽查，並且請地主農田水利會約束。（記者蘇金鳳攝）

    台中總站夜市雖遭開罰未明說是否停業，經發局長張峯源表示，週三持續稽查，並且請地主農田水利會約束。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/12 11:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中總站夜市未取得營業許可就提早營業引發爭議，經發局長張峯源今天上午受訪表示，台中總部夜市的營業時間為每週三、五、六、日，除了週三會再次稽查外，同時今天也會請地主農田水利會約束夜市負責人合法經營，同時若業者再經營，會按次開罰。

    台中總部夜市的營業時間為每週三、五、六、日營業，雖然經發局已在昨天開罰6萬，但總站夜市的負責人並未具體說明是否要結束，張峯源表示，今天會繼續跟業者溝通，週三業者若有營業也會前往稽查，若有營業會接次開罰，會依規定開罰5萬到10萬，累計開罰。

    張峯源表示，經發局是依「臺中市攤販集中區設置管理自治條例」開罰，目前正在最後複審階段，也會要求業者針對停車場及交通動線等問題提出改善計畫。

    張峯源強調，經發局星期三也會前往稽查，通知業者要守規矩，未取得營業許可不可營業，至於目前正在複審程序，會輔導業者程序走完，同時地是農田水利會的地，地主對業者違規使用由地主來約束夜市負責人。

    張峯源強調由於夜市負責收租金有上百萬收入，而總部夜市約有3百多攤，恐會因利益而違規，為解決此一問題，會通知農田水利會出租給別人，承租者要合法經營，兩個公部門一起約束夜市負責人。

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