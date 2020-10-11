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    台中總站夜市今晚還在營業 經發局當場開罰6萬

    台中總站夜市今晚還在營業，經發局當場開罰6萬（記者蘇金鳳翻攝）

    台中總站夜市今晚還在營業，經發局當場開罰6萬（記者蘇金鳳翻攝）

    2020/10/11 20:56

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕還沒有取得營業許可的台中總站夜市，經發局長張峯源率隊今晚到現場稽查，發現業者還在營業，當場開罰6萬元，並命立即停業，若再營業就按次開罰。葉姓業者則表示，4月就租地，有資金的壓力，因此先營業，接受市府的開罰，也思考是否先停業。

    台中北屯「總站夜市」在國慶假期首日營業，但在10日晚上發生跳電，竟爆出「總站夜市」尚未取得營業許可，只是初審通過而已。

    現場被斷電 業者自備發電機因應

    跳電事件發生後，台電遭到抨擊，隨即進行調查，發現是因夜市業者用電量大幅超過申請用電量所產生，且夜市業者申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，業者無法取得營業執照，當然無法向台電申請攤販用電，因此台電於今天中午11點50分火速進行斷電處理。不料業者在被斷電後，便自備發電機，攤商擔心業者發電機不足，也自備發電機因應。

    經發局長張峯源今晚到現場稽查，發現業者還在營業，告知業者，沒有取得營業許可就營業，已違反「臺中市攤販集中區設置管理自治條例」，當場要求業者停業，並開出6萬元罰單。

    張峯源表示，「總站夜市」在雙十連假首日開幕，吸引眾多民眾至夜市消費，衍生周邊車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題，業者又沒有營業許可，因此要求業者立即停業，否則再營業就再開罰。

    經發局表示，總站夜市業者於8月7日依「臺中市攤販集中區設置管理自治條例」申請營運核准中，目前正在最後複審階段。

    業者：有資金壓力才會先營業

    葉姓業者表示，早在4月已承租土地，規劃設置營業，但因疫情影響延宕申請，加上不會寫計畫書，因此拖到8月才提出，計劃書如此複雜，有幾個人會寫，但因為實在是有資金的壓力，故先行營業，接受市府的開罰，也會思考先停業。

    經發局表示，由於總站夜市未經核准許可卻於雙十連假開幕，依據自治條例第22條規定，當場處6萬元罰鍰，並命其立即停業，後續如繼續營業，則將按次處罰。

    台中總站夜市今晚還在營業，經發局長張峯源今晚到現場稽查當場開罰６萬（記者蘇金鳳翻攝）

    台中總站夜市今晚還在營業，經發局長張峯源今晚到現場稽查當場開罰６萬（記者蘇金鳳翻攝）

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