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    台中總站夜市未正式申請用電 台電中午火速斷電

    台中「總站夜市」申請用電項目與實際不符且尚未拿到營業許可，台電今天中午斷電。（記者蘇金鳳翻攝）

    台中「總站夜市」申請用電項目與實際不符且尚未拿到營業許可，台電今天中午斷電。（記者蘇金鳳翻攝）

    2020/10/11 16:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中「總站夜市」在國慶假期首日營業，但昨天跳電，爆出竟尚未取得營業許可，且申請用電的用途和實際使用情形不符，台電今天中午對夜市斷電，市府經發局也表示晚上會到現場蒐證勸導，對業者柔性勸導停業，待營業許可證拿到才可營業，若無效將依法開罰5萬到10萬元罰鍰。

    台中「總站夜市」營業第2天發生跳電，台電遭到抨擊，台電調查後，才發現是因夜市業者用電量大幅超過申請用電量所產生，且夜市業者申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，業者無法取得營業執照，當然無法向台電申請攤販用電。台電表示，由於總站夜市迄今尚未正式申請用電，已於今天11點50分進行斷電處理。

    中市經發局表示，總站夜市業者在8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營運，目前仍在最後複審階段，未經核准卻於雙十連假開幕，將蒐證並依法先行柔性勸導、若勸導無效，將依前述自治條例第22條處以5到10萬元罰鍰。

    經發局也表示，市府將在12號發出勸導通知，要求業者檢討汽機車分流、停車空間、環境維護、空氣汙染及噪音問題，先行提出相關配套措施，以改善開幕造成諸多問題後，才依規核准許可，還給夜市遊客及周邊住戶一個優質的營業環境。

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