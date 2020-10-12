本週3颱接力生成對台皆無影響 彭啟明：該省水節水了

目前位於南海的熱帶低壓發展頗具規模，有機會在今天成為今年第16號颱風「南卡」，不過對台沒直接影響。（圖擷自中央氣象局）

2020/10/12 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕第15號颱風「蓮花」昨（11日）晨生成，當天登陸越南後，在今（12日）減弱為熱帶低壓，而南海還有另一個熱帶低壓有機會成颱，菲律賓東方也有低壓在發展，亦有成颱可能，不過儘管南海低壓帶內熱帶擾動活躍，但都對台灣沒有直接影響，對水庫補充有限，民眾需謹慎的省水節水。

氣象達人彭啟明在天氣風險公司分析指出，目前北方仍維持大陸高壓，台灣附近仍吹著淺薄的東北風，但菲律賓東方海面到南海這區域維持一個大低壓帶環流，將持續有低壓擾動或颱風發展，提供台灣東方海面一些水氣，迎風面的東半部或東北部容易有持續性的降雨，將持續到明天（13日），週三、四稍微緩和，週末（17日）水氣再增，而西半部背風面從桃園新竹以南，大致上仍是多雲到晴，山區偶有些局部的午後熱對流降雨。

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而今年的15號颱風「蓮花」升成後登陸越南減弱為熱帶性低氣壓，另外一個在菲律賓西側的熱帶性低氣壓，有機會在今天增強為第16號颱風「南卡」（Nangka，馬來西亞提供，波羅蜜之意），預估未來海南島到越南北方接近，僅外圍水氣接近讓今明兩天東半部雨勢增多，對台灣沒有直接影響。

彭啟明表示，菲律賓東側還有一個低壓在發展中，這週末也有機會發展為颱風，若成颱將是第17號颱風「沙德爾」（Saudel，米克羅尼西亞提供，戰士之意），不過仍對台沒有直接威脅，同樣僅帶來水氣令東半部迎風面區域雨勢增加。

彭啟明強調，這些降雨對水庫幫助很有限，展望未來進入秋冬，除非有規模的颱風影響，才會有顯著的降雨，呼籲民眾未來要很謹慎的省水節水，珍惜寶貴的水資源。

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