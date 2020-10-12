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    防疫「TAIWAN BOX」驚傳「被」發明 原創醫師群酸「大老惹不起」

    偏鄉醫師賴賢勇、邱豑慶、黃致遠與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」。（記者蔡宗憲翻攝）

    偏鄉醫師賴賢勇、邱豑慶、黃致遠與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」。（記者蔡宗憲翻攝）

    2020/10/12 08:53

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕由偏鄉醫師賴賢勇、邱豑慶、黃致遠與屏縣府合作的「TAIWAN BOX」抗疫防護插管箱，陸續捐贈各國後近期收到不少感謝，卻疑似出現類似產品，還直接「被發明」，邱豑慶昨晚氣到發文痛批這位國內知名許姓醫師，不少網友跟著火大聲援，許姓醫師這篇發明插管箱的文章也突然刪文消失，引發不少討論。

    屏縣府從今年5月起陸續捐贈包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套及Taiwan Box等防疫物資給日本、美國及秘魯等國家城市，這些物資都是向企業界募款購買，縣府自籌運費寄出，其中賴賢勇等三名醫師發明的「TAIWAN BOX」最受到國際醫界肯定使用，沒想到出現疑似「被發明」事件。

    邱豑慶指出，「申請過了美國專利，還有FDA認證PPB，還捐到了世界各地，這整個過程不只沒有營利，三個人只有掏錢，一毛錢都沒有入三個共同發明人口袋。連經濟部幫忙媒合的萬久平公司都是低於成本虧錢，幫忙實現這個行銷台灣到全世界的小願望；一個插管箱都沒有對外賣，即便申請了專利，捐贈到世界各地數千個插管箱，更是由屏東縣長潘孟安低調地幫忙募集經費，還紛紛收到各國對屏東的感謝，「這整個過程中，三位醫師、屏東縣府、萬久平公司沒有任何一方營利，都是掏錢的份。但怎麼突然變成人家口中的小發明？還歡迎各家廠商跟他聯絡？」

    邱豑慶痛批，好好的道歉也就算了，高高在上的刪文裝沒事，「不過人家大老，我們小醫師惹不起啦，沒錢沒閒的小醫師就只能乖乖的吞下去」，邱豑慶也譏諷，文章中提到與兩個小孩一起發明，「是指他跟縣長潘孟安嗎？」難道這個社會就是這樣的大欺小老欺幼，沒有真理沒有公義嗎？

    根據邱豑慶的發文及截圖查詢，指涉的疑為台南知名醫院許姓副院長，但相關圖文都已經被刪除，在許姓醫師臉書上已經看不到相關訊息。

    邱豑慶發文痛批專利「被發明」。（記者蔡宗憲翻攝）

    邱豑慶發文痛批專利「被發明」。（記者蔡宗憲翻攝）

    邱豑慶發文痛批指許姓醫師竟然發文「發明」，痛批一群人專利「被發明」。（記者蔡宗憲翻攝）

    邱豑慶發文痛批指許姓醫師竟然發文「發明」，痛批一群人專利「被發明」。（記者蔡宗憲翻攝）

    邱豑慶強調發明早申請專利。（記者蔡宗憲翻攝）

    邱豑慶強調發明早申請專利。（記者蔡宗憲翻攝）

    各國感謝屏縣府捐贈防疫箱。（記者蔡宗憲翻攝）

    各國感謝屏縣府捐贈防疫箱。（記者蔡宗憲翻攝）

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