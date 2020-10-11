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    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦

    小貓眼睛被眼屎黏住，無法張開雙眼。（翻攝臉書）

    小貓眼睛被眼屎黏住，無法張開雙眼。（翻攝臉書）

    2020/10/11 23:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖各大臉書社團，今日突然出現一則貼文，指稱西嶼竹灣村3天內接連發現2隻小貓，疑遭「三秒膠」封眼，出現紅眼及眼睛睜不開症狀。澎湖家畜疾病防治所長吳靜芷表示，這是貓鼻氣管炎，民眾若需要幫助，可帶往防治所治療。

    貼文的網友指稱，西嶼竹灣村連續3天內發現2隻小貓，疑遭人用「三秒膠」封眼，因此出現了眼睛張不開及紅眼等症狀，並附上照片，此文一出立即引發網友撻伐，認為要揪出手段殘忍的「兇手」。但也有網友指稱是小貓的猫皰疹病毒、眼睛被「目屎膏」粘住而張不開等資訊。

    記者實際將照片轉給澎湖家畜疾病防治所長吳靜芷，證實為貓鼻氣管炎，好發在秋冬溫度下降之際，小貓眼睛會出現黏液，除了張不開眼之外，還會出現結膜炎，以眼睛紅腫那張照片看來，就是感染到嚴重的結膜炎，若貼文的民眾需要幫助，可將2隻小貓送往澎湖家畜疾病防治所協助治療。

    其實單憑照片出現臆測之詞不是首件案例，2010年虎井島也曾出現類似情形，大批貓隻出現眼睛張不開的流行病，被動保團體冠上「虐貓之島」惡名，一度重創虎井觀光，可見網路不實流言造成的傷害。此次貼文原PO看到網友提供貓瘟的資訊後，也迅速刪文，避免事態繼續擴大。

    傳出疑似遭三秒膠封眼的紅眼小貓咪，其實是結膜炎發作。（翻攝臉書）

    傳出疑似遭三秒膠封眼的紅眼小貓咪，其實是結膜炎發作。（翻攝臉書）

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