發票中獎開心PO網分享竟被冒領 他苦追2個月終於討回來

台南黃姓教師中了1200元的發票，準備買喜歡的蝦子犒賞自己，他開心上網PO文分享中獎的喜悅，結果卻被人盗領走。（記者蔡文居翻攝）

2020/10/11 20:06

〔記者蔡文居／台南報導〕發票中了獎千萬先別拍照PO網！台南市黃姓教師今年8月對中了5、6月份的發票，1張200元，1張1000元，共1200元。他開心上網PO文與網友分享中獎的喜悅，還說喜歡吃蝦蝦，獎金準備用來買蝦子犒賞自己。豈知，當他持發票要去金融機構兌獎時，卻被告知「你的發票獎金已有人領走了」，讓他不敢置信，明明發票就在手上，怎麼會被領走呢？

黃老師今天向本報分享他的經歷，希望大家記取他的教訓，「中獎發票千萬別拍照PO上網！」

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他說，他過去完全不知道中獎發票PO上網會被人盜領走，怎麼想都覺得不可能會發生這種事，因為發票就在自己手上。結果，經他向國稅局反映後，才知道原來財政部在前年推出官方「統一發票兌獎APP」，為了便民，1000元以下的獎額，可以透過APP掃瞄發票的二維條碼（QRcode）直接撥到銀行帳戶內，而他的發票就因為公開在網路上而被領冒領走。

他說，為這件事，他花了近2個月的時間，一直到上週才解決，國稅局也找到冒領的人並將報警其繩之以法，而他也順利領到獎金，希望藉由他的經驗，讓大家知道，中獎發票切勿隨意拍照上傳到網路上，以免被有心人士盗領走。

南區國稅局也呼籲民眾千萬不要將中獎發票上傳到網路上，以免被人冒領，而發票兌獎APP也設有身份認證機制並綁定個人金融帳戶，盜領一定抓得到，切勿為了貪圖小利而觸法。

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