今晚起北台灣嚴防局部大雨或豪雨 輕颱南卡最快明天生成

中央氣象局表示，南海的熱帶性低氣壓預估明天下半天將形成今年第16號颱風南卡（NANGKA，馬來西亞命名），今晚起到下週二，受其帶來水氣影響，桃園以北、東半部及恆春半島整天有斷續降雨，尤其基隆、北海岸、東北部及大台北山區要嚴防局部大雨或豪雨發生機會。（記者蕭玗欣翻攝）

2020/10/11 17:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局表示，位在南海的熱帶性低氣壓預估最快明天下半天形成今年第16號颱風南卡（NANGKA，馬來西亞命名），今晚起到下週二，受其帶來水氣影響，桃園以北、東半部及恆春半島整天有斷續降雨，尤其基隆、北海岸、東北部及大台北山區要嚴防局部大雨或豪雨發生機會。

氣象局預報員陳建安表示，這個位於南海附近的熱帶性低氣壓明天下半天有機會發展為輕度颱風，成為今年第16號颱風南卡，預估將朝海南島方向前進，若明天沒有生成颱風，後天接近海南島陸地成颱機會大幅降低；今晚起到下週二期間熱帶性低氣壓或颱風離台灣較近的時候，期間台灣水氣增多，大環境吹東北風，桃園以北、東半部及恆春半島整天有斷續降雨，尤其基隆、北海岸、東北部及大台北山區要嚴防局部大雨或豪雨發生機會。

請繼續往下閱讀...

大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島也有局部短暫雨，新竹以南地區因為位於東北風背風側，影響較小，天氣為多雲到晴。

氣象局表示，下週三起到下週日受東北風影響，北部、東半部會有局部短暫雨，其中，基隆、北海岸地區雨勢會稍強，其他地區雨勢相對緩和。

氣溫方面，未來一週全台清晨氣溫偏涼，北台灣約在22度左右，中南部約在25度上下，北台灣白天高溫可達26度到29度，中南部及花蓮地區約29到33度； 氣象局提醒，中南部日夜溫差較大，台中、嘉義、等空曠地區清晨有輻射冷卻效應，白天加熱明顯，溫差可達10度左右，其他地區溫差約7、8度。

此外，未來一週台灣附近風力較強，明天台南以北、恆春半島、澎金馬地區將有8到九9強陣風，提醒民眾非必要勿前往海邊活動。

氣象局說，目前在南海延伸到菲律賓東邊海面是一個大低壓帶，未來一週還是有熱帶擾動發展機會，待未來有明顯雲系對流組織發展起來，才會知道確切發展及走向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法