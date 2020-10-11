大里新生、現岱路頻傳爆管 下週汰管千戶受惠

大里區現岱路自來水頻傳破管、水壓不足，經立委何欣純爭取，預計15日施工進行汰管工程。（記者陳建志攝）

2020/10/11 18:44

〔記者陳建志／台中報導〕大里新生、現岱路一帶近年因居住人口不斷攀升，民生用水增加，但因之前埋設幹管管徑較小、老舊，不加壓水壓不足，一加壓經常發生破管停水，民眾抱怨常洗澡洗到一半沒水可用，經立委何欣純爭取，自來水公司斥資1600萬進行汰管工程，預計15日進場施工，明年1月底前完工，完工後將有超過千戶民眾受惠。

大里中新里長廖榮木表示，里內新生路、現岱路附近，這1、20年來大樓、透天別墅陸續興建，最少增加了6、700戶新住戶，但因附近的自來水幹管已經是2、30年的老舊幹管，加上管徑較小，民生用水使用量大出現水壓不足，常發生水點火的熱水器無法點火，更頻傳破管停水，民眾抱怨連連。

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立委何欣純表示，接獲陳情後結合市議員李天生、林德宇，成功爭取新生路、現岱路自來水幹管汰舊換新，總經費約1600萬元，將更換兩側道路長度約1400公尺的自來水幹管，目前已成立預算書，並完成交維計畫審查及申請市府路權，預計10月中就能進場施工，完工後約有1000戶的民眾受惠，將改善供水穩定、提升住戶用水品質，讓社區居民不再因民生用水問題而困擾。

自來水公司第四區處表示，此次汰管將把原本的塑膠管更換為延性鑄鐵管，管徑則由150公釐加大至200公釐，預計本月15日進場施工，將從現岱路、德芳南路口開始分段施工，工期為3個月，預計在明年1月底前完工，也希望施工期間民眾配合交管、注意安全。

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