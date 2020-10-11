為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不用怕捲上天！ 二林風箏節規劃3專區 大手牽小手開心又安全

    彰化二林鎮首度舉辦風箏節活動，鎮公所規劃親子場域，讓民眾們都能安心放風箏。（記者陳冠備攝）

    彰化二林鎮首度舉辦風箏節活動，鎮公所規劃親子場域，讓民眾們都能安心放風箏。（記者陳冠備攝）

    2020/10/11 16:38

    ［記者陳冠備／彰化報導］入秋後東北季風又冷又強勁，彰化縣二林鎮公所利用其自然風勢，今日在二林高中預定地舉辦「2020二林和你一起放風吹」活動，風箏達人也帶來難得一見的造型風箏、競技風箏，20多種花樣令人目不暇給，現場驚呼聲不斷。二林鎮長蔡詩傑表示，有鑑日前女童被風箏捲上天意外，特別規劃競技、造型與親子3個專區，讓專業與一般民眾都可以玩的開心又安全。

    蔡詩傑指出，入秋後，台灣西海岸都吹起東北季風，二林鎮因為地勢平坦，風勢格外明顯，常使居民不出門，連觀光客都不想來，但也因為其劣勢，認為有助推廣放風箏運動，因此選定二林高中預定地（儒林公園北側）約4公頃土地，作為放風箏場地，經過1個月試放，獲得不少鎮民認同，也吸引不少國內風箏愛好者，認為時機成熟，因此於雙十國慶連假期間舉辦風箏節。

    「首要注意安全！」蔡詩傑說，因要長期推廣風箏運動，所以他多次前往新竹南寮考察當地風箏活動細節，上月1日還目睹一位3歲女童被造型風箏卷上天的意外，有鑑於施放專業風箏有其危險性，因此在二林風箏節規劃場地時，就劃分「造型區」、「競技區」跟「親子區」，嚴防再有類似意外發生。

    熱愛風箏運動的的二林鎮廣興里里長詹金水表示，二林風勢強，就苦無適合放風箏場地，二林高中預定地因為少子化因素延遲籌蓋，但也造成當地雜草叢生，聚生蛇、蟲，甚至引來環保蟑螂亂丟垃圾，令當地困擾不已，透過推廣風箏運動，民眾有安全空間放風箏，也能帶來悠閒觀光風氣。

    風箏達人彭先生表示，經常利用假日帶小孩去全台各地放風箏，發現二林有風勢大的優點，且施放風箏場地廣且平坦，又規劃3種場地，相當適合專業與親子來同歡，依全台場地而言，除新竹南寮，次推二林最佳。

    今日活動從早上9點開始舉行，現場安排一連串精彩歌舞表演，也以「20夢想起飛」為主題規劃20攤位的豐富市集，另外從3點起開放民眾到場野餐，及彩繪風箏DIY等活動，前3名還有彰化縣長頒發獎金以資鼓勵讓親子度過一個輕鬆愜意假日；陳姓民眾表示，假日不再往往跑，在家鄉就有適合親子休閒的場地，一邊野餐一邊看著風箏就很療癒。

    彰化二林舉辦風箏節，孩童們第一次放風箏，露出滿足笑容。（記者陳冠備攝）

    彰化二林舉辦風箏節，孩童們第一次放風箏，露出滿足笑容。（記者陳冠備攝）

    彰化縣二林鎮公所在二林高中預定地舉辦「2020二林和你一起放風吹」活動，風箏達人帶來難得一見的造型風箏、競技風箏，20多種花樣令人目不暇給。（記者陳冠備攝）

    彰化縣二林鎮公所在二林高中預定地舉辦「2020二林和你一起放風吹」活動，風箏達人帶來難得一見的造型風箏、競技風箏，20多種花樣令人目不暇給。（記者陳冠備攝）

    二林鎮長蔡詩傑認為，把大自然把劣勢翻轉成優勢，東北季風就不再惱人，也期盼推廣風箏運動，帶動二林觀光。（記者陳冠備攝）

    二林鎮長蔡詩傑認為，把大自然把劣勢翻轉成優勢，東北季風就不再惱人，也期盼推廣風箏運動，帶動二林觀光。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女童遭風箏捲上空中 新竹市府產發處長記大過、2官員各記小過
    2020/09/14 15:28

    女童遭風箏捲上空中 新竹市府產發處長記大過、2官員各記小過
    英雄！ 新竹女童遭風箏捲上高空 憲兵退伍救命恩人曝光
    2020/08/31 14:48

    英雄！ 新竹女童遭風箏捲上高空 憲兵退伍救命恩人曝光

    Google Maps上找不到的書屋 原來在…
    完整影片曝光！新竹風箏節意外 女童騰空驚魂長達30秒
    2020/08/30 20:52

    完整影片曝光！新竹風箏節意外 女童騰空驚魂長達30秒
    新竹風箏節意外 主辦單位：最大原因是瞬間陣風
    2020/08/30 18:32

    新竹風箏節意外 主辦單位：最大原因是瞬間陣風
    生活今日熱門
    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查
    2020/10/11 16:17

    剪掉鸚鵡鳥喙血淋淋PO臉書 網友怒轟肉搜警方追查

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」
    2020/10/10 18:28

    直播主「動作片」外流提告 他挨告傻眼「有人也被告嗎？」

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍
    2020/10/10 18:17

    2020雙十國慶「愛你愛你十全十美」 台中結婚登記爆增５倍

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉
    2020/10/10 19:15

    違規在52甲濕地內填土宜縣府卻不重罰 營建署發文打臉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播