不用怕捲上天！ 二林風箏節規劃3專區 大手牽小手開心又安全

彰化二林鎮首度舉辦風箏節活動，鎮公所規劃親子場域，讓民眾們都能安心放風箏。（記者陳冠備攝）

2020/10/11 16:38

［記者陳冠備／彰化報導］入秋後東北季風又冷又強勁，彰化縣二林鎮公所利用其自然風勢，今日在二林高中預定地舉辦「2020二林和你一起放風吹」活動，風箏達人也帶來難得一見的造型風箏、競技風箏，20多種花樣令人目不暇給，現場驚呼聲不斷。二林鎮長蔡詩傑表示，有鑑日前女童被風箏捲上天意外，特別規劃競技、造型與親子3個專區，讓專業與一般民眾都可以玩的開心又安全。

蔡詩傑指出，入秋後，台灣西海岸都吹起東北季風，二林鎮因為地勢平坦，風勢格外明顯，常使居民不出門，連觀光客都不想來，但也因為其劣勢，認為有助推廣放風箏運動，因此選定二林高中預定地（儒林公園北側）約4公頃土地，作為放風箏場地，經過1個月試放，獲得不少鎮民認同，也吸引不少國內風箏愛好者，認為時機成熟，因此於雙十國慶連假期間舉辦風箏節。

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「首要注意安全！」蔡詩傑說，因要長期推廣風箏運動，所以他多次前往新竹南寮考察當地風箏活動細節，上月1日還目睹一位3歲女童被造型風箏卷上天的意外，有鑑於施放專業風箏有其危險性，因此在二林風箏節規劃場地時，就劃分「造型區」、「競技區」跟「親子區」，嚴防再有類似意外發生。

熱愛風箏運動的的二林鎮廣興里里長詹金水表示，二林風勢強，就苦無適合放風箏場地，二林高中預定地因為少子化因素延遲籌蓋，但也造成當地雜草叢生，聚生蛇、蟲，甚至引來環保蟑螂亂丟垃圾，令當地困擾不已，透過推廣風箏運動，民眾有安全空間放風箏，也能帶來悠閒觀光風氣。

風箏達人彭先生表示，經常利用假日帶小孩去全台各地放風箏，發現二林有風勢大的優點，且施放風箏場地廣且平坦，又規劃3種場地，相當適合專業與親子來同歡，依全台場地而言，除新竹南寮，次推二林最佳。

今日活動從早上9點開始舉行，現場安排一連串精彩歌舞表演，也以「20夢想起飛」為主題規劃20攤位的豐富市集，另外從3點起開放民眾到場野餐，及彩繪風箏DIY等活動，前3名還有彰化縣長頒發獎金以資鼓勵讓親子度過一個輕鬆愜意假日；陳姓民眾表示，假日不再往往跑，在家鄉就有適合親子休閒的場地，一邊野餐一邊看著風箏就很療癒。

彰化二林舉辦風箏節，孩童們第一次放風箏，露出滿足笑容。（記者陳冠備攝）

彰化縣二林鎮公所在二林高中預定地舉辦「2020二林和你一起放風吹」活動，風箏達人帶來難得一見的造型風箏、競技風箏，20多種花樣令人目不暇給。（記者陳冠備攝）

二林鎮長蔡詩傑認為，把大自然把劣勢翻轉成優勢，東北季風就不再惱人，也期盼推廣風箏運動，帶動二林觀光。（記者陳冠備攝）

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