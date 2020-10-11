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    《藝響1884》淡水四大古蹟 樂聲齊響歡度國慶

    海關碼頭由創作團體靛藍小孩Indigo Soul Children，演出華語音樂少見的Fusion Jazz結合R&B曲風，將活動帶向一波高潮。（淡水古蹟博物館提供）

    海關碼頭由創作團體靛藍小孩Indigo Soul Children，演出華語音樂少見的Fusion Jazz結合R&B曲風，將活動帶向一波高潮。（淡水古蹟博物館提供）

    2020/10/11 14:33

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館舉辦的「藝響1884」古蹟音樂活動，10月3日至11月1日每個週末於淡水四大古蹟演出，今天下午在淡水海關碼頭有融合日系City Pop與歐美新浪潮的Everfor，曲風慵懶微醺的南方壞男孩，以及融入大量傳統樂器的創作者飛鴻；海關碼頭接著由台灣獨立樂團COLD DEW主唱林哲安，帶來深沈醇厚的真情意演唱，並由知名薩克斯風演奏者汪賢忠，將以沈穩寧靜的樂聲，為第二週活動留下美好餘韻。

    淡水古蹟博物館表示，昨日在滬尾礮台連續三組風格迥異的電音演出大受好評，其中壓軸演出的電音DJ BENJAMINSE7EN，更戴上形象鮮明的V怪客面具，視覺效果十足之餘，充滿巧思的歌單吸引親子足；至於前清淡水關稅務司官邸（小白宮），則有爵士鼓教育家張文光領軍的爵士樂團，集結國內外專業樂手精心編製樂曲，讓民眾從聽覺到視覺都神遊異國。

    淡水古蹟博物館說，知名音樂製作人趙家駒，為活動專屬的原創音樂作品《跨界1884》，邀請董事長樂團吉他手郭人豪與現代舞者王怡方，運用電吉他的震撼與現代舞蹈的張力，另外，鋼琴詩人王俊傑演繹《耳朵帶我去旅行》黑暗聲音劇場，在滬尾礮台宛如劇院、擁有自然迴聲的半圓形甬道內，透過細膩且具張力的鋼琴觸鍵，搭配唸唱敘事，邀民眾暫時放下視覺，透過音樂重回1884年的場景，《跨界1884》和《耳朵帶我去旅行》更以定目劇概念固定每個假日分別在海關碼頭、滬尾礮台演出。

    淡水古蹟博物館表示，完整演出名單可至，淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum查詢。或追蹤www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum及訂閱頻道https://reurl.cc/GrXbAv，收看更多精彩影片。

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