中市長春運動中心器材說明文字是簡體 運動局︰要求廠商改繁體

市議員邱素貞表示，有網友爆料，長春國民運動中心運動器材款式陽春，器材上打製「舒華」，經查為中國品牌、使用說明文字為簡體字。（記者蘇金鳳翻攝）

2020/10/11 14:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南區長春國民運動中心目前在試營運期間，有民眾爆料，該中心的器材是中國貨，不但使用說明為簡體字而且未明確說明器材要如何使用，民眾一知半解，市議員邱素貞要求市府協調廠商，將簡體字改為繁體字，避免造成誤解，以符民眾期待與國情。

運動局長李昱叡表示，台中市南區長春國民運動中心目前在試營運期間，已發現此一問題，是委外經營的廠商向該器材廠商舒華的代理商購買，都符合相關的檢驗規定，但因為是簡體字，民眾會看不懂，不但要求廠商改為繁體字，而且要求器材的說明要更加明確。

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台中市政府計畫新建10座國民運動中心，其中，南區長春國民運動中心，已於109年初完工，完成驗收、點交作業後由OT廠商進駐及開放供民眾使用。

邱素貞指出，長春國民運動中心由運動局委託OT廠商營運，但是有民眾向她爆料，該中心的器材是使用簡體字，顯見為中國貨，而且很多器材都沒有明，讓民眾不知道如何使用。

邱素貞表示，長春國民運動中心10月1日起至7日試營運期間，民眾發現不但公園沒放水的水景，有一些灌木被踐踏，橋面地磚縫隙過大，溜冰場的扶手高度過高，不滿工程沒有完工，就已經勉強先行啟用，如今又被爆出使用中國貨，運動局應該要了解問題。

邱素貞並建議，未來市府擬定招標須知內容應更嚴謹，除了中國廠商不能投標外，投標廠商也不能從中國進口整台器材進來台灣，至於細項規格，也應有嚴謹規範，符合標準。

邱素貞並表示，PTT上也有網友爆料，長春國民運動中心運動器材款式陽春，器材上打製「舒華」，經查為中國品牌、使用說明文字為簡體字，民眾抱怨有些地方根本看不懂，對中國製產品不具信心，萬一因操作不當發生意外，恐釀糾紛，邱素貞希望市府協調廠商，將簡體字改為繁體字，避免造成誤解，以符民眾期待與國情。

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