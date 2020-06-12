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台南限定！ 「八家將乖乖」上市

「八家將乖乖」設計靈感來自百年歷史的佳里吉和堂八家將陣頭文化。（記者楊金城攝）

「八家將乖乖」設計靈感來自百年歷史的佳里吉和堂八家將陣頭文化。（記者楊金城攝）

2020-06-12 19:11:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局再推出零食創意商品「八家將乖乖」，設計靈感來自百年歷史的佳里吉和堂八家將陣頭文化為開發原型，以Q版趣味的范謝將軍圖案，主打「惡靈退散，一定要乖乖」、「隨身一包乖、家將平安來」，成為娛樂及實用兼具的另類文創品。

「八家將乖乖」今天在佳里金唐殿發表，吉和堂家將團由團長陳席閔帶領現場出陣演出，象徵為防疫祈求消災解厄，「惡靈退散」，疫情「乖乖」。

透過歷史人物及民間神祇代言，台南市之前推出成功啤酒、成功洋芋片、至聖先師點心麵、媽祖賜芙牛奶小泡芙，屢屢造成轟動，掀起搶購熱潮。

台南市長黃偉哲說，這次與乖乖公司合作，推出五香口味的「八家將乖乖」文創商品，不僅是充滿童年回味的商品，也吸引民眾了解家將陣頭文化。

文化局長葉澤山說，佳里吉和堂在日治時期即領旨組訓成陣，是台南市首批登錄傳統表演藝術保留團體，陣法遵循五行八卦之原理編排，步伐陣式搭配戰鼓，傳承百年，至今未曾改變，在蕭壠香科中占有相當重要地位。

綠色包裝的「八家將乖乖」，寓意消費者買後擺放能「一切乖乖運作」。即日起在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661臺灣船園區及山上花園水道博物館等處販售，也提供06-2135518宅配訂購專線，可上台南市文化局網站查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「八家將乖乖」設計靈感來自百年歷史的佳里吉和堂八家將陣頭文化。（記者楊金城攝）

「八家將乖乖」設計靈感來自百年歷史的佳里吉和堂八家將陣頭文化。（記者楊金城攝）

台南市文化局再推出零食創意商品「八家將乖乖」。（記者楊金城攝）

台南市文化局再推出零食創意商品「八家將乖乖」。（記者楊金城攝）

台南市文化局再推出零食創意商品「八家將乖乖」。（記者楊金城攝）

台南市文化局再推出零食創意商品「八家將乖乖」。（記者楊金城攝）

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