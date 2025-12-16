高虹安詐領助理費高院改判無罪理由曝 立院函覆「屬立委補助費」

停職中的新竹市長高虹安。（資料照）

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬多元，一審被判刑7年4月，高虹安和北檢均上訴高等法院，高院今判決大逆轉，改判高虹安和前行政主任黃惠玟等3位助理涉貪污罪部分均無罪，僅改依刑法「使公務員登載不實罪」輕判高虹安6月徒刑，得易科罰金18萬元，黃惠玟等3人判刑2至4月、均緩刑2年，可上訴。高院判決採信高虹安主張的「大水庫理論」，其支付助理薪資已大於一審認定所得11萬多元，且助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」，無貪污犯意，改判貪污罪均無意，僅依偽造文書罪輕判。

高院判決指出，高虹安當初招聘黃惠玟、陳奐宇及王郁文等3位助理時，關於待遇的說法，以陳奐宇為例，並非「我準備支給你新台幣8萬元月薪（含加班費），因為立委辦公室有許多費用支出，需要公積金，希望你能按月提撥1萬元公積金」而是與陳奐宇約定薪資7萬元，卻向立法院申報8萬元，因此４人均觸刑法使公務員登載不實罪。

請繼續往下閱讀...

備受矚目的高虹安等４人均不構成貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪部分，而獲改判無罪部分，高院合議庭公布兩大判決理由。

首先，經立院函覆提供「立法委員薪資發放明細表」、「立法委員加班費發放明細表」及審酌立法院組織法第32條立法沿革，顯示助理費相關規定的立法目的及預算編列性質，應屬「實質補助，彈性勻用」。

合議庭也指出，該預算編列在「委員問政業務」項下；助理酬金及加班費的本質，屬於立法委員補助費性質，最初是直接撥入立法帳戶，由立委以雇主身分統籌管理，後來因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶；中央主計主管機關歷來將「助理待遇」納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助。

此外，立法院函覆認為編列立委公費助理經費，是補助立委問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質，亦採信高虹安辯稱首次擔任立委，公費助理制度缺乏明確規範，採取黃惠玟過往擔任立委助理沿用其他立委辦公室作法，及高等人均稱無詐取財物的犯意。

再者，合議庭也採信高虹安主張的「大水庫理論」，認為檢察官起訴認定高虹安共詐得46萬30元，但應扣除黃惠玟3人實際應得的加班費（含勞、健保費），即北院認定不法金額共11萬6514元，另高虹安尚支付所聘公費助理李忠庭人民幣2萬1000元（當時約合台幣9至10萬）及私聘助理蔡維庭6萬元，已經超出高虹安所得支配的11萬6514元，高並無犯罪所得或犯意。

北檢指控高虹安自2020年2月1日起至2022年12月25日止擔任民眾黨不分區立委任內，夥同黃惠玟等助理，虛報或浮報助理酬金、加值值班費，共詐得新台幣46萬多元，北院認定高涉貪11萬6514元，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪、使公務員登戴不實等罪高判7年4月。

另外，黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文等人犯罪所得分別為5642元、506元、466元，黃被判2年、陳1年、王2年，緩刑3至5年不等，僅前法務主任陳昱愷因未浮報薪資獲判無罪。全案上訴高院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法