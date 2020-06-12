不當律師的神級手語翻譯 李振輝從不後悔

手語翻譯員李振輝今天到基隆市銘傳國中演講，跟學生分享自己的手語人生。他說自己一路走來，放棄當律師、法官，從來不後悔，因為手語翻譯擔任聽障朋友橋梁，讓他的人生更有意義與價值。（記者俞肇福攝）

2020-06-12 17:26:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心3月12日記者會上遇到外國媒體以英語提問，衛生福利部長陳時中後方的手譯員李振輝神翻譯讓網友讚爆；李振輝今天到基隆市銘傳國中演講，跟學生分享自己的手語人生。他說自己一路走來，放棄當律師、法官，從來不後悔，因為手語翻譯擔任聽障朋友橋梁，讓他的人生更有意義與價值。

李振輝被網友稱為神級翻譯員，從建中念到台大法律系，又拿到碩士學位，不當律師、法官，選擇走一條孤獨的路。李振輝說，自己碩士畢業後，第一份工作就是到台北市政府社會局當手語翻譯員，媽媽當時還很開心自己到市政府當公務員，根本不知道自己是去比手語。

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李振輝說，全台灣有12萬多位聽障朋友，具有乙級手語翻譯執照的手語翻譯員僅有52位，像他這樣可以即席手語翻譯法庭艱澀的法律條文，或是公辦政見會上翻譯候選人政見的手語翻譯員才3位；李振輝說，手語翻譯員養成並不容易，大概要3到5年才能考證照，擔任手語翻譯，至於進階版則需要看投入的時間而定。

李振輝說，手語翻譯的收入與口語翻譯的收入相較之下，無法相提並論，口語即席翻譯一個小時最少2000元，但是自己仍選擇自己有興趣收入相對低的手語翻譯工作；李振輝說，畢竟有12萬多位聽障人士需要手語翻譯人員，幫他們解決先天的困難，這份工作極具價值。

學生十分好奇李振輝的收入，李振輝說，他6月1日到6月12日，只接到一個案子，到醫院幫一個聽障婦人翻譯，總共500元，如果只靠派任手語翻譯的工作，自己可能要餓死，當然他自己還在大學授課與其他收入來源。

學生詢問他，手語翻譯員需要那些人格特質，李振輝說，需要觀察力敏銳、高度好奇心、包容力很強、要勇於面對挑戰、挫折忍耐度要；李振輝說，他的台大法律系同學，不是法院院長、法學院院長或是律師事務所所長，若論金錢收入遠不如他們，但是若論對社會的貢獻，自己絕對不會輸過同學。

李振輝說，每當他看到那群聽障朋友看他時的明亮眼神，他就知道自己的價值在哪裡。所以對於自己對人生的選擇，永遠不會後悔。

李振輝說，其實他比較幸運，因為工作可以跟興趣結合，做自己喜歡做的事情，在興趣中找到自己價值；李振輝也祝福每位學生，都能找到值得自己付出的工作。

手語翻譯員李振輝今天到基隆市銘傳國中演講，跟學生分享自己的手語人生，他說自己一路走來，放棄當律師、法官，從來不後悔，因為手語翻譯擔任聽障朋友橋梁，讓他的人生更有意義與價值。李振輝的演講結束後，與銘傳國中師生合影留念。（記者俞肇福攝）

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