英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆

手譯老師李振輝面對外媒以英文提問，即時「無縫」翻譯引起網友狂讚。（記者羅沛德攝）

2020-03-12 19:37:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心今（12）日下午召開例行記者會，外媒《BBC》二度以英文提問，不僅指揮官陳時中直接應答，更令人驚豔的是站在後方的手語老師「無縫」翻譯，引來網友大讚。其實這名手語老師大有來頭，他就是叱吒手譯界30年的李振輝老師。

中央流行疫情指揮中心在今（12）日下午的例會上，英國公共媒體《BBC》記者無預警使用英文連問3長題，沒想到不僅指揮官陳時中霸氣表示「不必翻譯」直接回應，身後的手語老師更是將提問即時「無縫」翻譯，引來網友狂讚。

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事實上，這位手語翻譯員大有來頭，並早已叱吒手譯界30年，更是全國靠手語「吃飯」的第一人，他就是頂著台大法律系校友光環，卻選擇投身手譯業服務的李振輝。

李振輝多年來穿梭於全國各大活動，提供現場即時手譯，今天臨時翻譯英文，他謙虛地向《聯合報》表示，自己只會華語和英語，但手語翻譯至少要傳達九成以上的訊息，今天大概只有五、六成，其實不算及格。

然而李振輝強調，雖然疫情指揮中心的手語翻譯經常有突發任務、內容又高度專業，他並不覺得特別辛苦。李振輝利用自身30年專業經驗，平時看到相關訊息就會多加吸收，等到真正執勤時就會派上用場。

李振輝表示，例如本次「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）等關鍵字即是新詞，一開始只能逐字翻譯，但後來看到外國開始使用的手語就趕緊學習揣摩，李振輝強調，手語翻譯就是必須從日常生活中持續觀察、累積功力。

李振輝接受本報專訪影片

相關影片請見：

（中央疫情指揮中心3/12例行記者會，《BBC》記者分別於28:50、59:00處提問）

《BBC》記者提問全文翻譯如下：

【第一部分】28:50

謝謝，陳指揮官。我是《BBC》記者蘇辛蒂（音譯），謝謝你們每天召開記者會更新疫情發展，以及保衛我們的安全和健康。我的第一個問題是：台灣目前僅傳出49個病例，是什麼讓距離中國這麼近、雙方交通如此頻繁的台灣，能夠如此成功地控制病毒的散播？

第二個問題是：有鑑於全球疫情，包括歐洲、中東的嚴峻態勢，世界可以向台灣學習什麼教訓？

第三個問題是：針對在武漢的台灣人，部分民眾昨（11）日已經返台，但其他600餘名台灣僑胞將會如何處理？是否有同樣的撤離計畫？就您個人而言，是否會後悔沒有早一點將他們接回來？因為就我個人所知，其中部分民眾已經出現發燒症狀、難以登機返台，是否有任何的系統能夠去幫助他們？現在海峽兩岸已經達成妥協，這個模式是否會沿用至未來的類似情況？保護在國外台人的權利，尤其是處在中國的台灣人。

【第二部分】59:00

我有幾個後續問題想請教，您（陳時中）剛剛有提到中國一直以來都對防疫展現出自信，基於您成功的防疫經驗，我很好奇如果今天是您負責湖北省的防疫工作，您是否會選擇關閉醫院？您會同意讓民眾返回工作崗位嗎？會不會認為現階段而言過早又太危險呢？

我的第二個問題是：基於台灣成功的防疫經驗，您認為台灣是否更有機會加入WHO？您會如何向世界主張「台灣應該加入WHO」？

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