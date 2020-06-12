香丁腳超前佈署 移動辦公室隨大甲媽遶境

有10年香丁腳經驗的李小廣（中）超前佈署，突然宣布繞境，立刻揪集隊友啟程。（記者陳冠備攝）

2020-06-12 15:04:03

［記者陳冠備／彰化報導］我們準備好了！大甲媽祖突然宣布遶境，跟隨信眾銳減，連沿途補給站都明顯減少，但有10年香丁腳經歷的李小廣早已「超前佈署」，背起遶境背包，並隨身攜帶平板電腦，跟著媽祖鑾轎邊移動邊辦公，另外位在埔心台一線上的埔心覺衡宮一早就聚集志工開始烹煮大鍋菜，住持陳一鳴表示，宣布遶境雖然緊急，還是排除萬難來張羅補給品，提供千人請用平安餐，20年來的心意不會因疫情中斷。

今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，大甲媽祖原訂3月中旬遶境只能緊急喊卡，直到6月7日防疫大解封，隔日就突然宣布進行9天8夜遶境，讓多數信眾措手不及，來不及請假，長年提供補給品的社區、店家們，也都來不及準備物資，感到可惜。

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對此李小廣表示，鎮瀾宮宣布遶境時間到啟程只有3天，對虔誠信眾而言真的很趕，不過她跟腳友們早在3月就準備好遶境背包，就等起馬炮響起那一刻，雖然還是有人無法請假，但幸好工作屬業務性質，就隨身帶著平板電腦，利用歇腳機會趕緊回覆顧客問題，一邊遶境一邊辦公應該沒問題，眾人比較怕體力問題，因為6月遶境是初體驗，氣候炎熱對轎班、對香丁腳們都是種考驗。

「歡迎來用膳！」陳一鳴說，家族長輩跟隨大甲媽祖鑾轎遶境超過2、30年，因此每一年遶境，家族都會在住宅前，台一線馬路邊準備大量補給品給香丁腳跟轎班人員享用，雖然今年宣布時間匆忙，仍在2天內準備千人份的滷菜、滷湯、壽桃、麵包及水等，繼續維持平安餐傳統。

李小廣表示，6月繞境是初體驗，氣候炎熱考驗體力問題。（記者陳冠備攝）

覺衡宮住持陳一鳴一早就準備千人平安餐，準備給遶境信徒享用（記者陳冠備攝）

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