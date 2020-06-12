保護七股潟湖防止陸化 南市府啟動疏濬土方工程

七股潟湖進行抽砂清淤。（記者楊金城翻攝）

2020-06-12 14:03:51

〔記者楊金城／台南報導〕全台最大的七股潟湖因淤積陸化嚴重，影響航道安全、養蚵和防洪，台南市水利局今年以2300萬元辦理七股潟湖疏濬工程，防止潟湖陸化，預計年底可完工，疏濬土方約11萬立方米。

七股潟湖是昔日倒風內海的遺跡，俗稱「內海」，外側有青山港、網子寮、頂頭額等沙洲，因水質好，生態豐富，也是黑面琵鷺度冬棲地，和台南養殖牡蠣主要產地，最重要的是潟湖的防災功能，本身就是大型的天然滯洪池，可以容納大寮、六成及劉厝排水於颱風豪雨時排出的洪水，更可以抵禦外海的暴潮大浪，是周邊居民生命財產安全的「守護神」，近些年來潟湖娛樂漁筏興盛。

請繼續往下閱讀...

南市府為保護七股潟湖，水利局加速辦理七股潟湖淤積疏濬工程，讓七股潟湖可以永續保存。

水利局表示，台南市升格直轄市迄今，七股潟湖已疏濬約90萬方，主要工法係利用抽砂船抽取淤砂並就近填築於鄰近沙洲高程較不足處，除了延續潟湖壽命外，也一併加強沙洲抵禦波浪的效能。

今年主要疏濬地點包含七股潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處，總疏濬長度820公尺、土方11萬方，藉此增加潟湖潮口處之通水斷面，讓內水快速排放至外海，並維護養殖漁民船筏通行功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法