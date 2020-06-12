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去除標籤化！ 台南啟智8月起更名「特教學校」

「國立台南啟智學校」，將於8月1日起更名為「國立台南特殊教育學校」。（記者洪瑞琴翻攝）

「國立台南啟智學校」，將於8月1日起更名為「國立台南特殊教育學校」。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-06-12 13:55:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕創校40餘年的「國立台南啟智學校」，申請更名獲得教育部核准，將於8月1日起改為「國立台南特殊教育學校」，校務發展進入新里程碑。

台南啟智更名核准，師長們都感到「心喜若狂」。校長林宏澤說，早在10幾年前，學校校務會議也曾提案更名，但到最後因為縣巿合併、管教事件等因素而沒有結果，如今獲准8月1日更名為台南特殊教育學校，對全體親師生而言，具有重大意義。

台南啟智學校於1976成立，據創校校長鄭武俊表示，台南啟智是當年張麗堂擔任第7屆台南巿長時（台南縣市未合併前），所創辦的全國第1所啟智學校。因他有感於身障兒家長困境，甚至有位好友整天為唐氏症兒子忙得團團轉，因此興建啟智學校成為特殊教育園地。

校方並表示，依據1987年發布「特殊教育法施行細則」規定，特殊教育學校以招收單一類中重度障礙學生為原則，學校名稱依其類別稱之，所以有啟智、啟明與啟聰等學校。1997年「特殊教育法」修正公布後，新設學校招收不分類重度障礙與多重障礙學生為原則，並取消標記方向規劃，校名均稱為「特殊教育學校」。

林宏澤表示，經過2次校務會議的通過，舉辦工作小組會議及召開公聽會等程序，將所有資料函報教育部，終於獲得核准更名的公文，感謝師長及家長們支持，以及立委陳亭妃的力挺，讓學校能去除「啟智」名稱標籤化，符合「特教學校」走向融合教育精神與內涵，為南智展開新的一頁。

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