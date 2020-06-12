用飛的！大甲媽最快晚間6點經過彰市民生地下道

大甲媽祖鑾轎今天上午10點從台中市大度橋進入彰化市，比往年提早4小時，打破歷年來紀錄，彰化警方研判很可能晚間6點就將通過民生地下道。（記者湯世名攝）

2020-06-12 12:59:39

［記者湯世名／彰化報導］用飛的！大甲媽祖鑾轎今天上午10點就從台中市大度橋進入彰化市，整整比往年提早4小時，打破歷年來紀錄，由於媽祖鑾轎幾乎每到一個宮廟都僅稍微停駐就上路，彰化警方依遶境隊伍行進速度研判，很可能晚間6點就將通過民生地下道，天色還亮著，更是以往從沒有過的景象，有信眾高呼：「下午趕快請假來地下道迎媽祖！」

往年大甲媽祖鑾轎從台中市大度橋進入彰化市中山路由彰化縣長接轎時，多半已是下午3點左右，與表訂行程誤差高達3小時，不過媽祖鑾轎今天上午8點10分就已抵達台中市大肚區萬興宮，與表定的8點，僅延後約10分鐘，讓信眾直呼：「比往年快3小時！」表定上午8點50分抵達永和宮，但媽祖鑾轎不到50分就已出宮，在沙田路上移動，大幅超前表定時間。

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更誇張的是，遶境隊伍上午10點竟然就已抵達台中市端的大度橋頭，彰化警分局也提早動員，大批偵查隊刑警與派出所員警都趕抵彰化端橋頭等候，10點10分左右媽祖鑾轎進入彰化市境內，比去年提早4小時，由彰化警方接手管制。

有員警發現，今年人潮果真比往年少很多，幾乎少了7成左右。還有信眾說，遶境隊伍扛著媽祖鑾轎好像在用奔跑的一樣，速度飛快。

彰化警方研判，原本預估今晚10點就會抵達彰化市民生地下道，不過依照目前遶境隊伍行進速度，大甲媽祖鑾轎很可能在晚間6點左右就會抵達彰化市民生地下道，甚至會提早到傍晚就抵達，屆時天色還很亮，若真如此，將創下歷年來大甲媽鑾轎通過民生地下道最早的紀錄。不過最後通過時間仍須視沿途停靠宮廟、信眾迎接熱情程度才能確定。

大甲媽祖鑾轎今天上午10點從台中市大度橋進入彰化市，比往年提早4小時，打破歷年來紀錄。（記者湯世名攝）

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