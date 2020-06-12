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庇護工場營運受疫情衝擊 台東縣府撥10萬補助民眾購禮盒

台東縣長饒慶鈴（前排左4）宣布振興庇護工場補助購禮盒方案。（記者黃明堂翻攝）

台東縣長饒慶鈴（前排左4）宣布振興庇護工場補助購禮盒方案。（記者黃明堂翻攝）

2020-06-12 10:34:41

［記者黃明堂／台東報導］今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，台東庇護工場業績受到嚴重衝擊，縣府特別辦理端午節禮盒的試吃活動，並宣布凡購買伊甸嗎哪食堂及牧心庇護烘焙庇護工場的禮盒，縣府將補助打8折的差額，呼籲縣民多多選購。

縣府社會處表示，縣轄內共4家庇護工場，其中牧心烘焙工場提供麵包、蛋糕、點心等烘焙產品；設牧心工作隊提供室內外環境整潔維護；嗎哪食堂身心障礙者庇護工場提供咖啡、點心、飲料販售；晟心餐飲庇護工場提供便當、飲料、小吃餐盒販售。

社會處說，今年受到疫情的影響，庇護工場業績受到嚴重衝擊，還有庇護工場一天只有40元收入的紀錄，但庇護工場為了營運還是很努力經營，希望不要因為疫情而影響身心障礙者在庇護工場內的職業訓練。

縣長饒慶鈴昨天邀請伊甸嗎哪食堂及牧心庇護烘焙兩家庇護工場辦理端午節禮盒的試吃活動，鼓勵縣府同仁多多支持。

饒慶鈴宣布振興庇護工場方案，凡購買伊甸嗎哪食堂及牧心庇護烘焙庇護工場的禮盒，縣府將每個禮盒補助打8折的差額，最高補助100元，限量1000盒，希望能藉此吸引更多民眾及企業踴躍支持庇護工場的產品。

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