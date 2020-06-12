高鐵端午疏運再加開52班列車 6/14起購票

高鐵端午疏運再加開52班列車，6月14日開放訂購票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-06-12 10:07:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年高鐵端午節連續假期，高鐵採全車隊號座模式營運，不開放自由座，台灣高鐵公司表示，經檢視端午疏運期（6月24日至29日）車票銷售狀況後，針對旅客訂位較踴躍時段再加開南下24班、北上28班列車，並於6月14日凌晨0點起開放購票。

高鐵端午節疏運期間，共加開215班次列車，總計6天提供917班次列車的旅運服務，高鐵公司統計，截至6月12日上午9點為止，約銷售35萬餘張車票。其中，6月28日12點以後時段，北上車次熱銷，建議旅客可加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開車次。

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為提供更加充足運能服務旅客，高鐵公司於6月24日增開南下1337、1297列車，由於抵達左營站時，預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，提醒旅客提早安排到站後的接駁方式；另外，高鐵公司也已協調位於左營站5號出口排班計程車配合末班車時間，旅客能多加利用。

高鐵公司特別提醒旅客，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡與一卡通聯名卡使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘。

另外，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲用，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

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