為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高鐵端午疏運再加開52班列車 6/14起購票

高鐵端午疏運再加開52班列車，6月14日開放訂購票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

高鐵端午疏運再加開52班列車，6月14日開放訂購票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-06-12 10:07:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年高鐵端午節連續假期，高鐵採全車隊號座模式營運，不開放自由座，台灣高鐵公司表示，經檢視端午疏運期（6月24日至29日）車票銷售狀況後，針對旅客訂位較踴躍時段再加開南下24班、北上28班列車，並於6月14日凌晨0點起開放購票。

高鐵端午節疏運期間，共加開215班次列車，總計6天提供917班次列車的旅運服務，高鐵公司統計，截至6月12日上午9點為止，約銷售35萬餘張車票。其中，6月28日12點以後時段，北上車次熱銷，建議旅客可加利用6月27日北上各班次列車提前返回工作崗位，或搭乘6月29日清晨時段加開車次。

為提供更加充足運能服務旅客，高鐵公司於6月24日增開南下1337、1297列車，由於抵達左營站時，預計已超過高雄捷運往小港方向末班車發車時間，提醒旅客提早安排到站後的接駁方式；另外，高鐵公司也已協調位於左營站5號出口排班計程車配合末班車時間，旅客能多加利用。

高鐵公司特別提醒旅客，6月24日至6月28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡與一卡通聯名卡使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘。

另外，配合防疫新生活運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲用，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
如潑墨山水！攝影師拍下高鐵與玉山同框
2020-06-11 10:18

如潑墨山水！攝影師拍下高鐵與玉山同框
雙鐵解封首日 台鐵今準備1.8萬便當迎接防疫新生活
2020-06-07 12:17

雙鐵解封首日 台鐵今準備1.8萬便當迎接防疫新生活
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
疏運北上人潮 高鐵今下午加開各站停靠列車
2020-06-07 10:01

疏運北上人潮 高鐵今下午加開各站停靠列車
解封後雙鐵車上怎麼吃？陳時中：緊鄰座位乘客不要同時進食
2020-06-06 15:30

解封後雙鐵車上怎麼吃？陳時中：緊鄰座位乘客不要同時進食
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 13:40

妻上班幫顧小孩！ 他貼超狂「作息表」...網笑︰呼叫阿嬤支援

2020-06-11 11:07

馬公港區大量烏魚暴斃 疑與天氣不穩定有關 影片

2020-06-11 11:11

家樂福天母店空品超標限期未改將罰 業者︰盡快改善

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播