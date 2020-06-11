成立不到1年半 竹縣雙溪國小籃球隊勇奪全國賽亞軍

新竹縣寶山鄉青年許瑜宗、鍾嘉祐為回饋家鄉，去年3月於雙溪國小成立籃球社團義務指導，短短不到1年半，參加第52屆全國少年籃球錦標賽Mini組，勇奪第二名佳績夢！（雙溪國小提供）

2020-06-11 20:24:11

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶山鄉青年許瑜宗、鍾嘉祐為回饋家鄉，去年3月於雙溪國小成立籃球社團義務指導，這群熱愛籃球的男孩發展潛力，勤練球技，短短不到1年半，日前參加第52屆全國少年籃球錦標賽Mini組，在激烈戰況下一舉勇奪第二名佳績，熱心教練更準備在寶山國中成立籃球隊，以延續孩子的籃球夢！

許瑜宗、鍾嘉祐返母校執教 免費帶打球

雙溪國小校長溫芳蘭表示，擁有國家C級教練執照的許瑜宗、鍾嘉祐，去年3月來到母校，表達願意免費帶領學弟妹打球，於是籃球社團成立，學生報名踴躍，中高年級共有45名成員，籃球也迅速在校園掀起一股旋風，等孩子逐漸奠定球技後，教練開始帶隊到各地參加比賽或聯誼賽，學校也另聘籃球助理張勝翔輔訓。

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許、鍾兩位教練除了每週3天的義務指導，每次比賽或移地訓練也都義務開車接送孩子。近日更貼心準備印有名字、獨一無二的籃球徽章，送給每個畢業生。球隊也獲家長會長邱振瑋和熱心單位贊助經費添購比賽球衣。

第52屆全國少年籃球錦標賽日前在台北體育館舉辦，雙溪籃球隊對戰他校勁敵，戰況激烈，尤其是最後一場冠亞爭霸賽，雙溪小將不放棄奮力一搏的努力和堅持，終於開花結果；其中，葉承洋、梁凱翔、徐允澤還榮獲優秀球員獎牌。

孩子們的籃球夢 仍需企業基金會支持

「不論做任何事，保有一顆熱忱的心才是最重要的。」教練許瑜宗說，打球強身健體外，還可在訓練和比賽的過程中學習團隊精神和建立革命情感；他想把自身的經驗和情感傳承下去，讓打籃球變成一個尋求成就感、釋放壓力、與朋友聯繫感情的一個興趣。

溫芳蘭說，感謝教練和球員用汗水和淚水捧回的亞軍，還有梁宏偉等家長的熱心付出，讓全校師生與有榮焉。由於球隊參加各項賽事，包括球衣、油資、交通、住宿、膳食等都需要經費，因此急需要企業、基金會給予支持，以圓孩子的夢想。

義務指導雙溪國小籃球隊的教練貼心準備印有名字、獨一無二的籃球徽章，送給每個畢業生。（雙溪國小提供）

教練許瑜宗（左）和校長溫芳蘭（右）致贈徽章給即將畢業的球員。（雙溪國小提供）

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