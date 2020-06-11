為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北流9月5日開幕 黃韻玲首次站在柯文哲旁邊答詢

台北市長柯文哲（右）11日出席市議會市政總質詢，和北流董事長黃韻玲（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（右）11日出席市議會市政總質詢，和北流董事長黃韻玲（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 15:18:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地原訂今年三月辦理滿載壓力測試，並六月正式營運，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響延期，目前暫定在8月進行滿載壓力測試，並在9月5日正式開幕，台北市長柯文哲今下午赴議會進行市政總質詢，知名音樂人、北流中心董事長黃韻玲首次站在備詢台旁邊和柯文哲備詢，被問到接手北流董事長，她表示，任董事長希望能變成溝通管道，將各種意見匯集，也希望能透過北流扶植音樂界的年輕一輩，結合地方的發展，讓未來的音樂產業更好。

北流中心位於捷運南港站與昆陽站間，分為北、南兩基地，北基地有可容納6000人的中大型表演場地「表演廳」，南基地則是以包括呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」及培育台灣音樂人才的「產業區」。

台北市議員王欣儀詢問黃韻玲接手北流董事長的想法，也問開會的活動形式、卡司等問題，黃韻玲表示，相信很多人都對音樂產業如何推動有所想法，但意見沒辦法聚集在一起，她任董事長就是希望能變成溝通管道，將各種意見匯集，也希望能透過北流扶植音樂界的年輕一輩，結合地方的發展，讓未來的音樂產業更好。

黃韻玲指出，8月份會先有滿載測試，9月5日有開幕活動，但目前因為疫情，藝人檔期換來換去，目前還在安排，卡司預計在7月份對外公布，至於表演形式，希望可以連結不同音樂世代的呈現，也會希望透過活動讓外界更能了解北流。

王欣儀關心北流停車不足的問題，她表示昆陽站走倒北流將近10分鐘，北流可容納5千多人，但停車位機汽車加起來僅有700格，她擔心北流開幕後停車格不足，附近會有亂停的現象，希望能有更多停車空間、做好管控。

黃韻玲表示，有拜會各單位希望能解決停車的問題，目前宣傳民眾多搭乘大眾運輸工具，謝謝議座關心北流的問題，若她答題不好，也希望能多包涵，現在也還在學習中。

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地原訂今年三月辦理滿載壓力測試，並六月正式營運。（資料照）

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地原訂今年三月辦理滿載壓力測試，並六月正式營運。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
看表演也要保持社交距離 北流將採梅花座開幕
2020-05-26 14:56

看表演也要保持社交距離 北流將採梅花座開幕
起底！光良曝光神隊友 北流、高流陣容超狂
2020-04-11 19:29

起底！光良曝光神隊友 北流、高流陣容超狂
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
北流音樂中心4月掛牌 黃韻玲出任董事長
2020-02-06 16:04

北流音樂中心4月掛牌 黃韻玲出任董事長
柯P要找阿妹到北流跳兩場 議員批舞台音響還未發包
2019-07-03 21:43

柯P要找阿妹到北流跳兩場 議員批舞台音響還未發包
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
自誇北流工程品質好 柯P向阿妹喊話：來這裡跳兩場
2019-04-27 23:07

自誇北流工程品質好 柯P向阿妹喊話：來這裡跳兩場
生活今日熱門
2020-06-10 21:00

新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品 影片

2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-10 20:30

好想開飛機！機師太久沒飛 直接把車子當飛機開？ 影片

2020-06-10 20:34

疫情衝擊下險重蹈歧途 他開咖啡店有「大咖」相助

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播