北流9月5日開幕 黃韻玲首次站在柯文哲旁邊答詢

台北市長柯文哲（右）11日出席市議會市政總質詢，和北流董事長黃韻玲（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 15:18:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地原訂今年三月辦理滿載壓力測試，並六月正式營運，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響延期，目前暫定在8月進行滿載壓力測試，並在9月5日正式開幕，台北市長柯文哲今下午赴議會進行市政總質詢，知名音樂人、北流中心董事長黃韻玲首次站在備詢台旁邊和柯文哲備詢，被問到接手北流董事長，她表示，任董事長希望能變成溝通管道，將各種意見匯集，也希望能透過北流扶植音樂界的年輕一輩，結合地方的發展，讓未來的音樂產業更好。

北流中心位於捷運南港站與昆陽站間，分為北、南兩基地，北基地有可容納6000人的中大型表演場地「表演廳」，南基地則是以包括呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」及培育台灣音樂人才的「產業區」。

請繼續往下閱讀...

台北市議員王欣儀詢問黃韻玲接手北流董事長的想法，也問開會的活動形式、卡司等問題，黃韻玲表示，相信很多人都對音樂產業如何推動有所想法，但意見沒辦法聚集在一起，她任董事長就是希望能變成溝通管道，將各種意見匯集，也希望能透過北流扶植音樂界的年輕一輩，結合地方的發展，讓未來的音樂產業更好。

黃韻玲指出，8月份會先有滿載測試，9月5日有開幕活動，但目前因為疫情，藝人檔期換來換去，目前還在安排，卡司預計在7月份對外公布，至於表演形式，希望可以連結不同音樂世代的呈現，也會希望透過活動讓外界更能了解北流。

王欣儀關心北流停車不足的問題，她表示昆陽站走倒北流將近10分鐘，北流可容納5千多人，但停車位機汽車加起來僅有700格，她擔心北流開幕後停車格不足，附近會有亂停的現象，希望能有更多停車空間、做好管控。

黃韻玲表示，有拜會各單位希望能解決停車的問題，目前宣傳民眾多搭乘大眾運輸工具，謝謝議座關心北流的問題，若她答題不好，也希望能多包涵，現在也還在學習中。

台北流行音樂中心（簡稱北流）北基地原訂今年三月辦理滿載壓力測試，並六月正式營運。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法