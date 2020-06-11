「鐵人」、「鐵漢」同台 共飆南北旅遊觀光

潘孟安（右）特地北上和侯友宜（左）一起推動南北觀光。（記者邱書昱攝）

2020-06-11 12:15:25

〔記者邱書昱／新北報導〕屏東縣長潘孟安今天到新北市府與市長侯友宜一起推動後疫情的南北旅遊觀光，藍、綠兩大五星級的首長這次同台，潘孟安也以鐵人、鐵漢首長互稱，侯友宜笑說兩人認識很久，這次合作就是希望民眾可以到兩地遊玩。

現場難免被問到政治議題，尤其台北市長柯文哲才說，民進黨罷韓後目標轉移到侯友宜身上。對此，潘孟安說，這次是何做南北旅遊，沒有任何追殺與否，國民認為應該不分藍綠，城市進步是人民才幸福。

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侯友宜也說，在後疫情時代，大家更要拚經濟，特別是觀光旅遊產業最容易帶動經濟起步，這次屏東、新北聯合拚觀光，在這段時間的政治紛擾，更要「屏新靜氣」，攜手團結往前走，振興經濟外野帶動國際競爭力。

另一方面，由於衛福部長陳時中在這次疫情防疫有功，被視為競逐雙北市長的活棋，潘孟安說，這次談觀光、不談政治，現在談這個也太早，時間不宜、不對，且人民心中自有選擇，過多政治盤算只是一時，當前社會氛圍還在縫合。

侯友宜也強調，現在全心全意拚經濟，市政是擺在心中最重要一塊，政治紛擾不是關心、在意的事情，身為地方首長要和各縣市併肩作戰，首長要努力建設、全力以赴，其他不是重點。

侯友宜表示，「對家人每件事情看待有不一樣意義，我們無法做評論。」 （記者邱書昱攝）

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