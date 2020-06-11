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今年國慶連假起 郵局連假首日不再營業

今年國慶連假起，郵局連假首日不再營業讓員工安心休假。（資料照）

今年國慶連假起，郵局連假首日不再營業讓員工安心休假。（資料照）

2020-06-11 11:45:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年1月23日小年夜，中華郵政因有逾280間郵局仍需營業，引發員工不滿，加上平常連續假期首日若是非六、日時，中華郵政公司通常會有部分郵局仍會營業半天，使員工無法像一般勞工一樣可休完整的連假，中華郵政企業工會也發函希望公司制度能改善。對此，中華郵政公司總經理江瑞堂表示，已規劃從今年10月9日起，遇到3天以上連續假期，即便首日為非國定假日，各局也不須營業。

中華郵政企業工會指出，連續假日是政府所訂定的固定年節，主要是讓國人能夠有足夠的休憩時間，而近期中華郵政員工配合政府防疫工作付出相當心力，公司應更體恤員工辛勞，給予適當的休假。另外，中華郵政長期以來均有部分郵局，週六有營業提供服務，日前又開辦夜間郵局，已能滿足平日無法用郵民眾的需求，連假不宜再營業，影響同仁享受難得連假的權益及與家人相聚之機會。

現行1年之中勞工有3天以上連續假期的節日，主要是除夕及春節、和平紀念日、兒童節及清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日、元旦等、不過遇到3日以上連續假日，若連假第1日非國定假日，中華郵政就會比照週六營業模式（目前全台週六有營業的郵局約284間），而連假第2天起才停止營業業。

江瑞堂表示，經衡量員工休假需求，確實有些南漂、北漂的工作者，連假都希望能夠返鄉陪家人，若第1天要他們出來上班，因為休假時間短，就會影響到他們返鄉的意願。另外，現在連假首日營業狀況，平均業務量與一般週六相比，大約只有66%，一些郵局更只有30%左右，整體來客率有限。因此，最終經討論後，決定從今年10月9日（國慶日連假）起，3天以上連假首日若非國定假日，各郵局窗口同樣放假不需要再營業。

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