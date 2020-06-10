他曝光郵局櫃檯新人一年待遇 羨煞年輕人

一名網友近日在社群網站PO出他當了一年郵局櫃檯的待遇，雖然目前月薪僅3萬2000多元，不過加上所有獎金、津貼，一年大概有55萬上下的收入。文章曝光後，讓不少網友看了連喊「好羨慕」。圖為郵局示意圖。（資料照）

2020-06-11 00:05:10

〔即時新聞／綜合報導〕國營事業鐵飯碗正夯！一名網友近日在社群網站PO出他在郵局櫃檯做了一年的待遇，雖然目前月薪僅3萬2000多元，不過加上所有獎金、津貼，一年大概有55萬上下的收入。文章曝光後，讓不少網友看了連喊「好羨慕！」

該網友日前在大學生社群交流平台「Dcard」PO文，表示他進局已經一年了，目前為郵局專二內勤，薪資3萬2530元，扣掉勞健保、工會費後剩3萬700元。不過，除了基本薪水之外，內勤人員還有各式的津貼、獎金。

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原PO指出，津貼包括保管現鈔的額外補貼「銀管津貼」，郵務台平均每個月800至1000元左右；另外，只要沒有請事假、病假，一季會有一次金額為3天份薪水的全勤獎金；只要在當年度把應有的假休完，還可額外拿到一份「特休獎金」，最高可拿1萬6000元。

原PO表示，郵局並無所謂「年終獎金」，取而代之的是「績效獎金」、「考核獎金」，通常是過年前發一次，然後8月的時候再發一次，依照該局的表現以及經理給員工的考核，這兩項獎金會有所遞減，一般都會領到差不多4個月左右，但是有些表現較差的局領的就會比其他局還要少一點。

底薪部分，則是每過一個年度就會往上調一級，一級大約增加1050元左右，不過10年後調整幅度就會減少，最高大約能到5萬。以剛來到完整考核年度、各項表現在平均以上的內勤員工來說，年薪大約在55萬元上下。

該文章PO出後，網友紛紛留言表示「好羨慕」、「剛畢業能有這樣很好了」、「希望明年就能考上」；不過也有網友指出「內勤黑暗面太多」、「只要會招保險就不用做事，累死同事也沒關係」、「每天要面對一堆奧客」、「郵局很重客訴，且大多為不明理的客訴」。

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