漁民憂左營軍港擴建影響生計 海軍編預算環評

海軍「威海計畫」左營二軍港擴建計畫工程是否影響漁民生計？海軍將進行環評，圖為梓官蚵仔寮漁港。（高市海洋局提供）

2020-06-10 19:38:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕海軍「威海計畫」左營二軍港擴建計畫工程去年底開工，緊鄰擴建軍港的漁民擔憂擴建計畫將影響生計，經立委邱志偉居中協調，海軍編列1980萬元預算將進行環境影響評估作業，評估完成後再研擬補償方案，讓國防工程兼顧漁民權益。

去年9月海軍分別與梓官、彌陀漁民舉辦協調會，針對左營二軍港擴建計畫說明，漁民擔心工程在軍港北側興建長達1500公尺的離岸長堤，將迫使漁民繞道抵達漁場，小型舢舨、竹筏要冒著翻覆危險遠繞，嚴重影響漁民權益，施工期間也可能導致漁民捕不到魚，生計受嚴重影響。

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協調會中，軍方與漁民代表達成共識，海軍將委託第三公證單位評估二軍港擴建對蚵仔寮、彌陀漁港、永安漁港及典寶溪出海口的影響進行完整評估，並充分蒐集地方漁民的心聲及意見，每季與鄰近漁會定期說明工程進度、環境影響評估進度等，後續再研擬補償事宜。

海軍表示，針對環境影響評估已編列1980萬元，將在近期委託高雄市政府海洋局協助代辦作業，評估作業預計1年2個月完成，由於離岸長堤工程約明年底才會進行，因此完成評估加上補償作業出爐將可趕上長堤工程，不至於影響二軍港擴建進度。

邱志偉強調，威海計畫是重大國防工程，對國家安全有深遠影響，但工程進行也需兼顧在地漁民的權益，軍方需善盡溝通職責，與地方漁民達成共識，讓國防工程兼顧漁民權益。

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