左營第二港口擴建未溝通先發包 蚵仔寮漁民嗆癱瘓軍港

2019-08-29 16:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕海軍「高雄左營第二港口擴建工程」計畫在第二港口外海興建一條1500公尺長防波堤，緊鄰梓官蚵仔寮漁港，成了海上漁撈作業的阻礙，去年軍方兩度跟漁民說明後，後續不了了之，近日相關工程陸續發包，漁民不滿軍方背信，揚言將團結發動海上抗爭，癱瘓左營軍港來捍衛自己的工作權、生存權！

因應新一代兵力陸續成軍，海軍規劃在高雄左營進行第二港口擴建工程，

去年4月12日和7月11日海軍參謀長李宗孝親率相關人員和工程團隊，赴梓官區漁會向漁民說明、溝通。

當時軍方簡報指出，海軍左營基地目前僅有單一進出口，亟需增設第二港口，以提升艦艇進出港口的時效性和機動性，否則一旦戰時遭到封鎖，將不堪設想，第二港口擴建完成後，將可進駐萬噸級大型軍艦，可滿足目前4艘基隆級艦和未來新一代巡防艦泊靠的需要。

海軍基本設計成果報告書、環境影響差異分析報告、海岸開發許可「海岸利用管理說明書」，去年分獲行政院工程會、環保署和營建署等審認通過，工程原預定2018年底發包，2025年完工。

顧問公司說明，擴建案對目前海流、海浪及海砂的自然環境衝擊，皆在可耐受程度；軍方也強調，未來在梓官區出入的海軍官兵為數眾多，將帶動當地經濟繁榮，但可能對當地漁業的衝擊卻隻字未提，引發漁民強烈不滿，會中砲聲隆隆，雙方對話沒有交集。立委邱志偉要求海軍，針對防波堤造成海浪因反作用力而導致漁船、竹筏有翻覆之虞，和漁船因軍港擴大而至少繞道1.8公里，所增加的油耗、時間，理應給予補償等問題，於3個月內做成評估報告。

但蚵仔寮漁民苦等1年，軍方毫無回音，漁民們得知左營第二港口擴建工程近日陸續發包，不滿軍方背信，揚言將團結發動海上抗爭，癱瘓左營軍港來捍衛自己的工作權、生存權！

梓官區漁會說，緊鄰蚵仔寮海域800公尺的這道防波堤猶如「海上長城」，蚵仔寮現有200多艘竹筏多在3海浬以內作業捕撈，靠捕魚維生，這道防波堤蓋下去，日後大型艦艇停泊與進出，將直接衝擊到漁船的通行和作業，漁船必須繞道才能到達漁場，耗時、耗油，作業成本暴增，漁民將面臨被迫放棄漁場，要求軍方給個公道。

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