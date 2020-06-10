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西湖溪景觀自行車道完工 鐵馬慢遊苗栗山海美景

苗栗縣長徐耀昌邀遊客來苗栗騎鐵馬，飽覽西湖溪沿岸山海線美景。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣長徐耀昌邀遊客來苗栗騎鐵馬，飽覽西湖溪沿岸山海線美景。（記者鄭名翔翻攝）

2020-06-10 18:22:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府爭取前瞻經費進行「西湖溪整體環境營造計畫」，工程歷時2年半，分別於後龍鎮及銅鑼鄉打造融入地景特色的自行車道，今天正式完工啟用，苗栗縣長徐耀昌說，藉由活化舊有的景觀橋，擦亮西湖溪山海線特色，並以自行車道串連周邊景點、連結兩地觀光軸線，將成為苗栗休閒慢活旅遊的指標亮點。

苗縣府獲經濟部水利署前瞻經費補助，投入2.86億進行「西湖溪整體環境營造計畫」，分別於後龍及銅鑼辦理自行車橋、自行車道及水岸環境工程，2018年1月動工，今年6月完工，今天正式啟用，縣長徐耀昌、 經濟部水利署第二河川局局長楊人傑及各級民代騎上YouBike，率先體驗嶄新的親水車道。

後龍段自行車道總長850公尺，結合舊有的海線鐵道橋墩，其中的215公尺自行車鐵道風貌融入海域特色景觀橋，打通濱海的綠光海風自行車道，遊客可直接跨越西湖溪，並在橋上景觀平台欣賞國家級西湖濕地及出海口的夕陽美景。

銅鑼段則以舊有農路橋重建的景觀斜張橋為主軸，連結西湖溪兩側水岸，建置約3.6公里的自行車道及兩側水岸環境公園，銜接銅鑼自行車道、128及119縣道，建構完整的自行車路網，串連周邊台灣客家文化館、九華山、杭菊田等著名景點。

徐耀昌說，兩段自行車道入夜後都有地景照明，採用降低環境光害的LED燈，兼顧安全及特色夜景，讓附近居民及遊客不分日夜皆能舒適騎乘，從山城慢遊至海邊，飽覽人文及宗教特色外，還有絕佳的海天一線景致，希望能成為運動休閒的新興熱門景點。

「西湖溪整體環境營造計畫」中的銅鑼段景觀斜張橋，長約125公尺，旁有親水公園，適合運動休閒。（記者鄭名翔翻攝）

「西湖溪整體環境營造計畫」中的銅鑼段景觀斜張橋，長約125公尺，旁有親水公園，適合運動休閒。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣政府爭取前瞻經費進行「西湖溪整體環境營造計畫」，工程歷時兩年半，分別於後龍鎮及銅鑼鄉打造融入地景特色的自行車道，今正式完工啟用。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣政府爭取前瞻經費進行「西湖溪整體環境營造計畫」，工程歷時兩年半，分別於後龍鎮及銅鑼鄉打造融入地景特色的自行車道，今正式完工啟用。（記者鄭名翔翻攝）

「西湖溪整體環境營造計畫」中的後龍段，以舊有的海線鐵道橋墩跨越西湖溪，入夜後亮起燈光，景致宜人。（記者鄭名翔翻攝）

「西湖溪整體環境營造計畫」中的後龍段，以舊有的海線鐵道橋墩跨越西湖溪，入夜後亮起燈光，景致宜人。（記者鄭名翔翻攝）

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