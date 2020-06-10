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中市議員促重建大安虹橋 市府：今年先規劃設計

台中市議員施志昌呼籲市府，盡速重建大安虹橋。（記者張菁雅攝）

台中市議員施志昌呼籲市府，盡速重建大安虹橋。（記者張菁雅攝）

2020-06-10 18:08:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大安區北汕虹橋去年10月因橋樑鏽蝕嚴重而拆除。議員施志昌今日表示，北汕虹橋不僅串聯高美濕地和大安濱海樂園、大安媽祖文化園區，更是當地居民近20年的共同記憶，地方均期盼重建，希望市府今年先進行規劃設計。建設局長陳大田表示，大安虹橋重建經費已提明年先期計畫，今年會用其他建設的剩餘經費先辦理規劃設計。

施志昌表示，「海線觀光廊帶」是以高美濕地及大安濱海樂園做為南北兩大的核心，期望能串連三井Outlet、海洋生態館、梧棲漁港、龜殼生態公園及大安媽祖文化園區，並以自行車道串連，進而帶動海線觀光的蓬勃發展，但這兩大核心的自行車道卻在大安濱海樂園與大安媽祖園區之間斷鏈了。

施志昌指出，立法院副院長蔡其昌去年爭取經費建設大安觀海橋，未來將從龜殼生態公園跨越溫寮溪串連自行車道，總預算2800萬元，已經進行細部設計，議會同意墊付後就可以進行；但大安北汕虹橋去年10月拆除後，目前還未見到改建計畫，這座橋不僅串聯高美濕地和大安濱海樂園、大安媽祖文化園區，更是當地居民近20年的共同記憶，希望加快重建進度，今年先進行規劃設計。

建設局說明，大安虹橋重建已完成可行性規劃，新橋長度60公尺、寬度6公尺，工程總經費4470萬元，將提報110年度先期計畫案件審查，依核定經費加速工程施作。

建設局長陳大田指出，為加速重建進度，今年將先編列經費410萬元進行規劃設計，北汕虹橋重建完工，可串連高美濕地、濱海樂園、大安媽祖園區，不僅是在地景觀，更代表在地文化象徵，打造海線觀光廊帶。

大安北汕虹橋施工位置示意圖。（記者張菁雅翻攝）

大安北汕虹橋施工位置示意圖。（記者張菁雅翻攝）

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