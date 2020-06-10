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新生兒媲美小鹿斑比萌翻 花蓮開心農場準備迎接國旅人潮

花蓮知名洄瀾灣開心農場，2日前園區內的梅花鹿剛迎接新生兒，萌樣媲美迪士尼動畫中的「小鹿斑比」。（台開集團提供）

花蓮知名洄瀾灣開心農場，2日前園區內的梅花鹿剛迎接新生兒，萌樣媲美迪士尼動畫中的「小鹿斑比」。（台開集團提供）

2020-06-10 16:30:51

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名洄瀾灣開心農場，占地廣達45公頃，規劃農場、畜牧區、生態池、馬場及自行車道等，免費開放遊客參觀體驗，近2年聲名大噪，2日前園區內的梅花鹿迎接新生兒，萌樣媲美迪士尼動畫中的「小鹿斑比」，準備迎接端午連假首批國旅人潮。

日本奈良鹿的野放鹿群馳名，吸引國內外遊客慕名前往，被網友封為「花蓮小奈良」之稱的開心農場，同樣也可近距離看到梅花鹿，5公、6母的鹿群家族，在園區內走動，泡水、覓食等模樣，令人看了十分療癒。

梅花鹿專區近期又增添2隻鹿寶寶，其中1隻前2天才剛出生，萌樣像極知名動畫中的主角「小鹿斑比」，開心農場預計將會掀起一波遊客朝聖，歡迎民眾端午連假及暑期到花蓮與13隻梅花鹿和其他小動物們相見歡。

鄰近開心農場旁的新天堂樂園，也將在端午連假和暑期推出二手市集「搶錢大作戰」，體現分享與循環經濟，並免費開放攤商加入，一起響應中央振興方案，共創三倍振興券消費加碼優惠綜效。

台開集團董事長邱復生說，二手市集分為二手貨櫃、二手攤商兩大場域，民眾可找出家中二手或復古珍貴商品，只要符合循環經濟商品都可販售，同時計劃安排網紅與線上直播銷售，並將舉辦「分享王」比賽，每月業績前3名攤位，將分別頒發3萬元、1萬5000元與5000元獎金。

他說，響應中央全力促進國旅消費，民眾只要在新天堂樂園、二手貨櫃攤商市集，消費滿3000元，就加送價值1300元折價券，同樣可在商場使用，享有品嘗冰淇淋、美食、溜滑梯及看電影等優惠。

日本奈良鹿的野放鹿群馳名，吸引國內外遊客慕名前往，被網友封為「花蓮小奈良」之稱的開心農場，同樣也可近距離看到梅花鹿。（台開集團提供）

日本奈良鹿的野放鹿群馳名，吸引國內外遊客慕名前往，被網友封為「花蓮小奈良」之稱的開心農場，同樣也可近距離看到梅花鹿。（台開集團提供）

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