為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》無症狀患者佔5.5％ 陳時中：防疫算成功沒社區群聚

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2020-04-10 19:19:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，最近出現越來越多無症狀感染者，昨天新增1例境外移入確診病例也是無症狀；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，台灣防疫政策還算成功，才沒有爆發社區群聚。

昨天公布的2例境外移入病例中，案382上月底返國居家檢疫後，因妻子發病確診，衛生單位因他是親密接觸者而替他採檢，昨天確診，但他回國至今都沒有相關症狀，屬於無症狀感染者。目前國內共382例確診者中，有21例無症狀感染者，約佔5.5％。

陳時中今天在例行疫情記者會中表示，目前已知在最初感染、發病前後病毒量較高，但看來台灣防疫政策還算成功，才沒有爆發社區群聚，會持續關注此議題，以訂定更好的防疫措施。

他解釋，如果無症狀傳染力很強，應會出現多起社區群聚感染才對。他也強調，全世界都在探討這個問題，若越清楚對防治的策略會更完全，台灣對於相關定義會隨時調整。

陳時中說，就他個人看來目前還是成功，不然疫情爆發近3個月了，無症狀患者若有高度傳染力，早就爆發社區群聚。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》氣炸！農民特製紙箱 刷一整排「肺炎快滾」！
2020-04-10 17:47

武漢肺炎》氣炸！農民特製紙箱 刷一整排「肺炎快滾」！
武漢肺炎》義大利死亡數居全球之冠 病患99％有慢性病、高血壓最多
2020-04-10 17:40

武漢肺炎》義大利死亡數居全球之冠 病患99％有慢性病、高血壓最多
Roger Vivier活力優雅 舞動春夏時尚

Roger Vivier活力優雅 舞動春夏時尚
立委質疑7600萬片口罩失蹤 陳時中：儲備14天9片新制
2020-04-10 17:36

立委質疑7600萬片口罩失蹤 陳時中：儲備14天9片新制
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
生活今日熱門
2020-04-10 14:30

武漢肺炎逾9.5萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-10 00:16

台灣創作能量豐沛！插畫家回擊譚德塞不實指控

2020-04-09 23:08

二行程機車汰換 高雄持續加碼補助

2020-04-09 23:19

遊澄清湖 下週二起每日限額7000人

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播