武漢肺炎》無症狀患者佔5.5％ 陳時中：防疫算成功沒社區群聚

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2020-04-10 19:19:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，最近出現越來越多無症狀感染者，昨天新增1例境外移入確診病例也是無症狀；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，台灣防疫政策還算成功，才沒有爆發社區群聚。

昨天公布的2例境外移入病例中，案382上月底返國居家檢疫後，因妻子發病確診，衛生單位因他是親密接觸者而替他採檢，昨天確診，但他回國至今都沒有相關症狀，屬於無症狀感染者。目前國內共382例確診者中，有21例無症狀感染者，約佔5.5％。

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陳時中今天在例行疫情記者會中表示，目前已知在最初感染、發病前後病毒量較高，但看來台灣防疫政策還算成功，才沒有爆發社區群聚，會持續關注此議題，以訂定更好的防疫措施。

他解釋，如果無症狀傳染力很強，應會出現多起社區群聚感染才對。他也強調，全世界都在探討這個問題，若越清楚對防治的策略會更完全，台灣對於相關定義會隨時調整。

陳時中說，就他個人看來目前還是成功，不然疫情爆發近3個月了，無症狀患者若有高度傳染力，早就爆發社區群聚。

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