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澎嵵裡沙灘大批高蹺鴴現身 黃長榮用鏡頭記錄生態之美

黃長榮用鏡頭記錄，在嵵裡沙灘拍到高蹺鴴美麗身影。（黃長榮提供）

黃長榮用鏡頭記錄，在嵵裡沙灘拍到高蹺鴴美麗身影。（黃長榮提供）

2020-04-10 19:19:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公嵵裡沙灘今日出現大批長腳鷸，又名高蹺鴴、被嵵裡沙灘保護聯盟黃長榮，用鏡頭記錄自然生態之美，懷疑是中國武漢肺炎疫情嚴重，人類沙灘活動減少，才會出現大量長腳鷸；但澎湖野鳥學會創會會長林長興認為是過境高峰期。

原本是澎湖天然海水浴場的嵵裡沙灘，也是綠蠵龜及過境水鳥棲息繁衍重鎮，每年觀光旺季都是人潮如織，但今年受到中國武漢肺炎疫情影響，沙灘罕見人跡，今日突然出現大批嬌客，被黃長榮拍下美麗倩影放在臉書上，引發各界驚豔，吸引大批攝影愛好者及賞鳥人士前往欣賞，蔚為奇景。

長年守候嵵裡沙灘的黃長榮表示，嵵裡沙灘原本生態相當豐富，也是澎湖本島少數綠蠵龜上岸產卵區域，但因人為開發及觀光人潮，影響到野生動物生態，今日罕見長腳鷸聚集覓食，數量高達百餘隻，初步研判可能是疫情影響人類活動減少，野生動物活動增加所致；但林長興認為是長腳鷸4-5月過境高峰期，以往都是現身在菜園濕地，可能是覓食轉往嵵裡沙灘。

根據文獻記載，長腳鷸常結群活動，喜沿海淺水及淡水沼澤地。可見於湖泊、沼澤、魚塘、蝦池以及河流平緩水面開闊處，棲息於近水的草地農田等處。由於腿較長可在水位較深的池塘涉水覓食。分布在歐洲東南及南部、印度、中國及東南亞、北非、澳大利亞、加拉帕格斯群島、夏威夷、加拿大中部和南部、美國西部和東南部。在中國新疆西部、青海東部及內蒙古西北部繁殖，越冬於台灣、廣東及香港等地，全境有過境紀錄。

長腳鷸成群排列，站在沙灘上畫面逗趣。（黃長榮提供）

長腳鷸成群排列，站在沙灘上畫面逗趣。（黃長榮提供）

嵵裡沙灘少見大量長腳鷸，數量約在百餘隻。（黃長榮提供）

嵵裡沙灘少見大量長腳鷸，數量約在百餘隻。（黃長榮提供）

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