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    也脫「G」了！台中捷運綠線延伸彰化站名改「122」

    台中捷運綠線預計今年年底通車，台中市政府日前決定更改站名，不用英文字母「G」起頭，改用數字1當開頭，去掉「G」。（彰化縣政府提供）

    台中捷運綠線預計今年年底通車，台中市政府日前決定更改站名，不用英文字母「G」起頭，改用數字1當開頭，去掉「G」。（彰化縣政府提供）

    2020-04-10 19:31:50

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市政府決定更改台中捷運綠線各站命名，去掉用綠色英文字母「Green」取第1個字母「G」開頭，改以代表第1條通車的數字編號「1」開頭，去英文化，彰化縣政府也決定脫「G」了，捷運綠線延伸到彰化站，全部改用數字命名，簡單通俗又好記。

    台中捷運綠線延伸彰化，原本規劃從G17高鐵台中站經過G18烏日成功嶺大門東側、G19烏日榮泉路和健行路口，再越過大肚溪進入彰化市的G19a彰興路與金馬東路口，再延伸到終點站G20台化與台鐵高架化的金馬車站共構站。更名後也就是說，原本台中G17站改為119、G18改為120、G19站改為121，未來延伸到彰化原本的G19a也延續數字，命名改為121a（a表示支線），終點站G20改名為122。

    縣府工務處運輸管理科長許僅宜表示，同條交通軌道從頭到尾命名應該一致，不要一條多名，容易造成混淆，彰化第1條捷運由台中延伸而來，站名延續台中理所當然，既然台中考量捷運綠線是台中第1條捷運路線，站名開頭要由「1」為代表，未來再有第2條捷運藍線編號則將以「2」開頭，數字化其實會讓人更加淺顯易懂，未來彰化第1條捷運站名，開頭也會用數字命名。

    許僅宜表示，台中捷運年底將開通共18站，原起點北屯總部、終點台中高鐵站，原本站名編號從「G0」到「G17」，當中第9站「G8」站，台語諧音相當難聽，如今改為數字命名，更加彰顯在地化，好比台北捷運都用地名命名的道理相同，好用、好辨識，改名是美事一樁。

    台中捷運綠線延伸到彰化有2站，原本也用「G」開頭，彰化縣政府決定同一條軌道要相同名稱，站名也跟著改用數字編號，淺顯易懂又好記，圖為台中捷運示意圖。（彰化縣政府提供）

    台中捷運綠線延伸到彰化有2站，原本也用「G」開頭，彰化縣政府決定同一條軌道要相同名稱，站名也跟著改用數字編號，淺顯易懂又好記，圖為台中捷運示意圖。（彰化縣政府提供）

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