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    淡水台2線事故頻傳 洪孟楷盼爭取9億經費拓寬瓶頸道路

    淡水台2線交通事故頻傳，尖峰時段車流量大。（記者周湘芸攝）

    淡水台2線交通事故頻傳，尖峰時段車流量大。（記者周湘芸攝）

    2020-04-10 17:09:03

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市淡水區台2線尖峰時段交通堵塞，去年更發生3百多起車禍事故。相關單位今天前往會勘，預計1個月內針對較嚴重的「民權路145巷至177巷」瓶頸道路提出拓寬評估報告，並向中央爭取初估9億元經費，整段工程約9個月內可完工。

    台2線淡水路段全日車流量大，尖峰時段更是嚴重壅塞。立法委員洪孟楷今天前往會勘指出，台2線不僅有交通堵塞問題，去年發生多起車禍已危害用路人安全，「希望不要等到發生嚴重憾事才來改善」，考量民權路全路段拓寬需花費約38億元經費難以負荷，希望僅針對「民權路145巷至177巷」總長130公尺的瓶頸道路實施人行道內縮、拓寬1汽車車道，初估約需9億元經費，盼向交通部公路總局等中央單位爭取預算。

    交通部公路總局第一區養護工程處長陳營富表示，淡水區目前有淡江大橋及淡北道路等重大工程，未來可望紓緩當地交通，台2線拓寬的必要性仍需待相關單位及地方政府評估。另外，「民權路145巷至177巷」周邊商家林立，用地取得也將是一大考驗，若能順利過關，預計工程施作約9個月內即可完成。

    洪孟楷今天邀集交通部公路總局、新北市政府交通局、工務局、淡水區公所、市議員蔡錦賢以及市議員陳偉杰辦公室主任等人前往會勘，盼解決當地交通安全及尖峰時段車流堵塞問題。

    洪孟楷今邀集相關單位前往會勘。（記者周湘芸攝）

    洪孟楷今邀集相關單位前往會勘。（記者周湘芸攝）

    洪孟楷表示，希望針對民權路145巷至177巷路段實施人行道內縮。（記者周湘芸攝）

    洪孟楷表示，希望針對民權路145巷至177巷路段實施人行道內縮。（記者周湘芸攝）

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