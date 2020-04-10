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    武漢肺炎》史上頭一遭！宜縣冬山河端午龍舟賽停辦

    受武漢肺炎疫情影響，宜蘭縣政府每年端午節於冬山河舉辦的端午龍舟賽，今確定取消，這是該賽事舉辦37年來頭一遭。（宜蘭縣政府提供）

    受武漢肺炎疫情影響，宜蘭縣政府每年端午節於冬山河舉辦的端午龍舟賽，今確定取消，這是該賽事舉辦37年來頭一遭。（宜蘭縣政府提供）

    2020-04-10 16:26:16

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］受武漢肺炎疫情影響，宜蘭縣政府每年端午節於冬山河舉辦的端午龍舟賽，今確定取消，這是該賽事舉辦37年來頭一遭；縣府教育處說，賽事雖然取消，但基於尊重傳統文化，祭江跟點睛等儀式仍會辦理，但不開放民眾參與。

    中央流行疫情指揮中心公布的「社交距離注意事項」中明確指出，防疫期間應暫緩辦理展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸的社交活動。

    宜蘭縣政府今舉行嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心會議，縣長林姿妙在會議中表示，基於防疫優先考量，停辦今年度「宜蘭縣運動會」及「宜蘭縣龍舟錦標賽」，端午節相關活動朝維持傳統祭儀或祈福儀式進行。

    宜蘭縣龍舟錦標賽於1983年起辦理，每年都在冬山河舉行，至今已有37年歷史，沒有停辦過，今年宣布停辦，是史上頭一遭；教育處表示，為符合中央流行疫情指揮中心的要求，龍舟賽事停辦，但宜蘭是文化立縣，基於尊重傳統文化，祭江與點睛等儀式還是會辦理。

    談到縣運會也停辦，教育處說，縣運會各項賽事，如涉及10月全民運動會，本縣代表隊的組隊事宜，未來將視疫情發展做妥適的規劃，繼續辦理，以利代表隊的組成。

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